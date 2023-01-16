Здоровье и красота

Действительно ли нужно строгое ограничение в питании, чтобы похудеть? Узнай, что говорит фитнес-тренер

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 января 2023, 10:00
Чи допомагає обмеження в їжі схуднути: думка фітнес-тренера
Фото: Pexels

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