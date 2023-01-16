Действительно ли нужно строгое ограничение в питании, чтобы похудеть? Узнай, что говорит фитнес-тренер

Наверное, каждый из нас пытался ограничить какое-нибудь количество продуктов в своем рационе. Часто можно увидеть, как люди устраивают себе вызовы — 21 день без сахара или кофе.

Также программы разных марафонов похудения включают диеты, здоровое питание или ограничения. Но действительно ли нужно ограничивать себя в пище, чтобы похудеть. Об этом рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк в своем Facebook.

Почему люди ограничивают себя в еде

Все мы любим вкусно поесть. Выпечка, десерты, мясные блюда, любимые снеки — все это доставляет нам удовольствие.

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Когда человек употребляет много таких блюд, но ведет малоподвижный образ жизни, у него появляются лишние килограммы. Иногда не хватает времени на занятия спортом или другие активности, поэтому удачным решением кажется ограничение потребления некоторых продуктов. Преимущественно люди отказываются от сладкого, мучного, жареного и т.п.

Однако организм уже привык получать определенную дозу удовольствия от вкусной пищи, поэтому исключение ее из рациона может стать стрессом для него.

Когда человек ест что-нибудь вкусное, выделяются так называемые гормоны радости. Если устанавливать ограничения, эмоция исчезает. Так организм пытается нами манипулировать, поэтому случаются “срывы”.

Помогают ограничения в еде

Виктор Мандзяк утверждает, что среднестатистический человек может исключить определенные продукты из рациона только на определенный период. Ведь для некоторых такие ограничения кажутся настоящими пытками.

По его словам, человек не был создан для потребления снеков, бургеров, масла, сахара и т.п. Естественная ниша человека не предполагала использования лифтов или автомобилей. Поэтому, чтобы избавиться от лишних килограммов и не возвращать их, надо едва ли не всю жизнь ограничивать себя в некоторых продуктах.

Но он убеждает, что эти ограничения не должны быть пытками. Это не должно ассоциировать с полезной, но безвкусной диетой.

Если правильно работать со своими привычками, можно получить желаемое отражение в зеркале и повышение самооценки. Виктор Мандзяк добавляет, что не нужно бояться съесть что-то “запретное”. На самом деле нужно просто соблюдать такой баланс: 80% здоровой пищи и 20% любимых снеков / сладостей / выпечки и т.д.

Чтобы поддерживать свое тело в тонусе, не нужно загонять себя в жесткие диеты, достаточно здорового питания. Ранее мы рассказывали о правиле тарелки. Узнай, сколько нужно есть белков, жиров и углеводов по ссылке.

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