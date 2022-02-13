Пора позаботиться и о себе: фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, с чего начать восстановление после беременности

Стать мамой и быстро восстановить форму после беременности — стремление едва ли не каждой женщины. Однако делать это нужно с заботой и уважением к своему телу.

Как достичь ожидаемого результата и не причинить вред организму, рассказала фитнес-тренер и дипломированный нутрициолог Анита Луценко.

В своем Instagram она поделилась основными правилами восстановления формы после беременности.

Сон

Важно помнить, что сон мамы важнее ее тренировки.

Питание

Питание женщины в этот период влияет на ее фигуру больше, чем физическая активность.

Тренировка

Однако отказываться от спорта совсем не стоит. Ведь, как отмечает фитнес-тренер, он помогает уменьшить боль в спине (пояснице и в грудном отделе).

Кроме того, во время тренировки у вас появится время, которое вы уделите исключительно себе. Поскольку каждый человек нуждается в личном пространстве, хотя бы во время занятий спортом.

Физическая активность во время грудного вскармливания

Анита Луценко отмечает, что тренироваться во время грудного вскармливания можно.

Если бы молоко исчезало от физических нагрузок, у человечества не было бы шансов на выживание. Ведь женщины всегда физически работали, — говорит она.

Однако акцентирует внимание на том, что занятия спортом всегда должны идти на пользу организму, а не его истощение.

И добавляет, что когда кормила своего ребенка грудью, после тренировок молока у нее наоборот становилось больше.

— Количество молока зависит от уровня стресса и воды. Здесь женщинам пригодятся заранее накопленные запасы жира в их организме, — добавляет эксперт.

Что касается времени, необходимого для восстановления женского тела, она говорит:

Считаю, что девять месяцев тело женщины менялось в одном направлении, так что на возвращение формы ему нужно дать те же девять месяцев.

Набор веса во время беременности

Анита Луценко отмечает, во время беременности нормой считается набор 1 кг от привычного веса. То есть, одна беременность + 1 кг, вторая беременность — значит 2 кг. Именно столько нормально “оставить на себе”, отталкиваясь от веса до беременности.

О чем еще следует знать

Недержание урины. Возникновение проблемы с контролем мочевого пузыря у будущих мам при чихании, кашле, смехе или напряжении — это нормальное явление, хотя и неприятное для самих женщин.

Чтобы такие ситуации с вами случались как можно реже, не поднимайте тяжести во время и после беременности. Фитнес-тренер Анита Луценко также рекомендует при необходимости выполнять упражнения Кегеля.

— Есть лазерная коррекция этой проблемы или специальный стульчик-аппарат, — добавляет она.

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