Пора позаботиться и о себе: фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, с чего начать восстановление после беременности

Стать мамой и быстро восстановить форму после беременности — стремление едва ли не каждой женщины. Однако делать это нужно с заботой и уважением к своему телу.
Как достичь ожидаемого результата и не причинить вред организму, рассказала фитнес-тренер и дипломированный нутрициолог Анита Луценко.
В своем Instagram она поделилась основными правилами восстановления формы после беременности.
Важно помнить, что сон мамы важнее ее тренировки.
Питание женщины в этот период влияет на ее фигуру больше, чем физическая активность.
Однако отказываться от спорта совсем не стоит. Ведь, как отмечает фитнес-тренер, он помогает уменьшить боль в спине (пояснице и в грудном отделе).
Кроме того, во время тренировки у вас появится время, которое вы уделите исключительно себе. Поскольку каждый человек нуждается в личном пространстве, хотя бы во время занятий спортом.
Анита Луценко отмечает, что тренироваться во время грудного вскармливания можно.
Если бы молоко исчезало от физических нагрузок, у человечества не было бы шансов на выживание. Ведь женщины всегда физически работали, — говорит она.
Если бы молоко исчезало от физических нагрузок, у человечества не было бы шансов на выживание. Ведь женщины всегда физически работали, — говорит она.
Однако акцентирует внимание на том, что занятия спортом всегда должны идти на пользу организму, а не его истощение.
И добавляет, что когда кормила своего ребенка грудью, после тренировок молока у нее наоборот становилось больше.
— Количество молока зависит от уровня стресса и воды. Здесь женщинам пригодятся заранее накопленные запасы жира в их организме, — добавляет эксперт.
Что касается времени, необходимого для восстановления женского тела, она говорит:
Считаю, что девять месяцев тело женщины менялось в одном направлении, так что на возвращение формы ему нужно дать те же девять месяцев.
Считаю, что девять месяцев тело женщины менялось в одном направлении, так что на возвращение формы ему нужно дать те же девять месяцев.
Анита Луценко отмечает, во время беременности нормой считается набор 1 кг от привычного веса. То есть, одна беременность + 1 кг, вторая беременность — значит 2 кг. Именно столько нормально “оставить на себе”, отталкиваясь от веса до беременности.
Недержание урины. Возникновение проблемы с контролем мочевого пузыря у будущих мам при чихании, кашле, смехе или напряжении — это нормальное явление, хотя и неприятное для самих женщин.
Чтобы такие ситуации с вами случались как можно реже, не поднимайте тяжести во время и после беременности. Фитнес-тренер Анита Луценко также рекомендует при необходимости выполнять упражнения Кегеля.
— Есть лазерная коррекция этой проблемы или специальный стульчик-аппарат, — добавляет она.
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