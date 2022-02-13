Час подбати і про себе: фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, з чого почати відновлення після вагітності

Стати мамою і швидко відновити форму після вагітності — прагнення чи не кожної жінки. Однак робити це потрібно з турботою і повагою до свого тіла.

Як досягти очікуваного результату і не заподіяти шкоду організму, розповіла фітнес-тренерка та дипломована нутриціологиня Аніта Луценко.

У своєму Instagram вона поділилася основними правилами відновлення форми після вагітності.

Сон

Важливо пам’ятати, що сон мами важливіший за її тренування.

Харчування

Харчування жінки у цей період впливає на її фігуру більше, ніж фізична активність.

Тренування

Однак відмовлятися від спорту зовсім не варто. Адже, як зазначає фітнес-тренерка, він допомагає зменшити біль у спині (попереку та в грудному відділі).

Крім того, під час тренувань у вас з’явиться час, який ви приділите виключно собі. Оскільки кожна людина потребує особистого простору, хоча б під час занять спортом.

Фізична активність під час грудного вигодовування

Аніта Луценко зазначає, тренуватися під час грудного вигодовування можна.

Якби молоко зникало від фізичних навантажень, то у людства не було б шансів на виживання. Адже жінки завжди фізично працювали, — говорить вона.

Проте акцентує на тому, що заняття спортом завжди мають іти на користь організму, а не його виснаження.

І додає, що коли годувала своє дитя грудьми, після тренувань молока у неї навпаки ставало більше.

— Кількість молока залежить від рівня стресу та кількості води. Тут у пригоді жінкам стають заздалегідь накопичені запаси жиру в їхньому організмі, — каже фітнес-тренерка.

Щодо того, скільки часу необхідно для відновлення жіночого тіла, вона говорить:

Вважаю, що дев’ять місяців тіло жінки змінювалося в одному напрямку, тож на повернення форми йому потрібно дати ті ж дев’ять місяців.

Набір ваги під час вагітності

Фахівчиня зазначає, під час вагітності нормою вважається набрати 1 кг від звичної ваги. Тобто одна вагітність + 1 кг, друга вагітність — отже, 2 кг. Саме стільки нормально “залишити на собі”, відштовхуючись від ваги до вагітності.

Про що ще слід знати

Нетримання урини. Виникнення проблеми з контролем сечового міхура у вагітних під час чхання, кашлю, сміху чи у разі напруги — це нормальне явище, хоч і не приємне для самих жінок.

Щоб такі ситуації з вами траплялися якомога рідше, не підіймайте важкого під час вагітності та після. Фітнес-тренерка Аніта Луценко також рекомендує, за потреби, виконувати вправи Кегеля.

— Є лазерна корекція цієї проблеми чи спеціальний стільчик-апарат, — додає вона.

А якщо ви іноді замислюєтеся над тим, як часто потрібно зважуватися, щоб упевнитися у дієвості своїх тренувань, тоді переходьте за посиланням.

У нашому матеріалі дієтологиня Світлана Фус розповіла, як правильно слідкувати за своєю вагою.