Стиль жизни Здоровье и красота

“Постоянно на таблетках”: самые распространенные мифы об антидепрессантах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 сентября 2025, 22:00 4 мин.
мифы об антидепрессантах
найпоширеніші міфи про антидепресанти Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь