“Постоянно на таблетках”: самые распространенные мифы об антидепрессантах

Хотя тысячи украинцев в последнее время живут на антидепрессантах, до сих пор многие боятся их возможного влияния или последствий. Мы много рассказывали о распространенных мифах об антидепрессантах, с чем их можно и нельзя употреблять.

А теперь поделимся еще одной подборкой распространенных мифов об антидепрессантах. Почему не нужно демонизировать лекарства, и какие устойчивые представления людей о них на самом деле ошибочны? Рассказали Healthline.

Мифы об антидепрессантах: распространенные мнения

Стереотипы могут влиять на наше отношение к лекарствам. Ведь мы часто слушаем о чьем-то не всегда удачном опыте, и перекладываем эти риски на себя. Стоит помнить, что то, что помогло одному, не всегда будет полезно другому. И наоборот.

Если ты слышал/-а немало странных фактов об антидепрессантах, мы здесь, чтобы их развеять! Ведь понимание, как такое лекарство влияет на физическое и психическое здоровье, — ключ к удачному лечению. Важно, чтобы стереотипы и страхи не останавливали тебя от улучшения своего состояния.

Антидепрессанты — один из самых распространенных методов лечения психических расстройств. Их назначают миллионам людей в мире.

Миф 1: антидепрессанты просто повышают уровень серотонина

Так объясняют действие антидепрессантов тем, кому тяжело осознать более тяжелые процессы в организме. Но на самом деле многие антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОС), оказывают влияние на серотонин.

Исследования показывают, что антидепрессанты влияют на несколько нейромедиаторных систем и могут способствовать нейропластичности — это способность мозга адаптироваться и меняться, а также прием антидепрессантов может способствовать нейрогенезу — росту новых клеток мозга. Поэтому лекарство меняет и наш мозг — в полезную сторону.

Это лекарство создает благоприятную атмосферу для мозга при лечении депрессии или других расстройств психики.

Миф 2: антидепрессанты меняют тебя как личность

Это довольно распространенный страх, останавливающий людей от лечения. Как будто таблетки изменят твое поведение, настроение, привычки и другие особенности. Большинство также опасается уменьшения эмоционального диапазона.

На самом деле лечение направлено на уменьшение симптомов депрессии — постоянной печали, усталости, чувства безнадежности. На твою личность лекарства влиять не будут. Исследование показало, что после облегчения симптомов своей депрессии люди снова почувствовали себя собой.

Одним из возможных побочных эффектов врачи называют эмоциональное притупление. В такие моменты эмоции ощущаются не в полную силу. В таких случаях нужно менять дозировку препаратов вместе со своим психиатром.

Миф 3: антидепрессанты вызывают привыкание

Страх зависимости от лекарства также останавливает от начала лечения. Однако люди путают привыкание и зависимость. Антидепрессанты, в отличие от веществ, которые вызывают привыкание, не несут за собой влечения или компульсивного поведения.

Люди не получают эйфорию от приема и не хотят сами увеличивать дозу. Но некоторые при отмене приема могут испытывать симптомы, похожие на абстинентный синдром, когда препарат резко прекращают.

Завершение курса лечения антидепрессантами должно быть постепенным. И под наблюдением врачей. Но это не зависимость.

Миф 4: антидепрессанты — это быстрое спасение

Многие убеждены, что антидепрессанты быстро дадут результат и хватит недели приема лекарства. Но некоторым нужен курс не менее нескольких недель, чтобы увидеть весомые результаты. Это долговременная стратегия лечения.

Устойчивое выздоровление от депрессии состоит из следующих компонентов:

Терапия. Коррекция образа жизни. Социальная поддержка.

То есть лекарство является лишь частью исцеления души и тела.

Миф 5: все имеют одинаковые побочные эффекты

Часто побочные эффекты вводят пациентов в заблуждение. У каждого побочные эффекты разнятся, а у кого-то их может не быть совсем. На все влияют генетика, возраст, обмен веществ и т.д. У кого-то лечение может сопровождаться тошнотой, набором веса или нарушениями сна.

А кто-то может не заметить никаких изменений. Тем более, если лекарство тебе не подошло, есть возможность его изменить, и найти такое, которое тебе поможет.

Не пренебрегай состоянием своей души. Обратись к врачу, если у тебя есть симптомы депрессии. “Вывозить” страну в войне лучше здоровыми.

