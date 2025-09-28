Миф разрушен: кто действительно чувствительнее к боли — женщины или мужчины

Существует давний миф, что якобы женщины лучше переносят боль, ведь проходят через роды и ежемесячные менструальные спазмы.

Но исследования доказывают обратное — женщины не более стойкие, а порой даже чувствительнее к боли, чем мужчины. Об этом пишет The Washington Post.

Это убеждение абсолютно ложное. Вопрос изучали сотни раз, и результат один: женщины реагируют на боль иначе, чем мужчины, — объясняет профессор университета Макгилла Джеффри Могил.

Четверть взрослых в США страдают от хронической боли, и именно женщины сталкиваются с ней чаще.

Речь идет не только о мигрени или артрите, но и о синдроме раздраженного кишечника, фибромиалгии и других состояниях, которые годами оставались недооцененными.

В чем разница

Ученые говорят, что различия начинаются уже с работы мозга.

Например, область, которая отвечает за природные механизмы обезболивания, работает у мужчин и женщин по-разному. Это может объяснить, почему одни и те же лекарства действуют эффективнее для одного пола, а для другого — почти нет.

Исследования показывают, что различия есть и на уровне иммунных клеток, и даже в сенсорных нейронах, которые передают болевые сигналы.

Долгое время боль исследовали преимущественно на самцах животных. Из-за этого некоторые открытия могли годами оставаться незамеченными.

Например, молекула CGRP, которая провоцирует приступы мигрени именно у женщин. Открытие этой зависимости позволило создать новые препараты, которые уже помогают миллионам пациенток.

Мы должны учитывать биологические различия, иначе рискуем упустить эффективные методы лечения, — подчеркивает невролог Карен Дэвис из Института мозга Крембиля.

Что советуют эксперты

Важно откровенно говорить с врачом и не приуменьшать то, что вы чувствуете. Полезно вести записи о боли, чтобы на приеме ничего не забыть и иметь готовые вопросы.

Хорошо взять с собой кого-то близкого, кто поддержит и поможет. А если вы видите, что врач не воспринимает ваши жалобы всерьез — не бойтесь обратиться к другому специалисту.

Не молчите и не сдавайтесь. Помощь всегда есть, — говорит Шон Макки из Стэнфорда

А еще есть интересные неожиданные способы влиять на боль. Например, эксперименты показали, что даже ругань может облегчать ее восприятие: люди, которые в холодных тестах использовали запрещенные слова, выдерживали неприятные условия дольше и ощущали меньше дискомфорта.

