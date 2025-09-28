Міф зруйновано: хто насправді чутливіший до болю — жінки чи чоловіки

Є давній міф, що, мовляв, жінки краще витримують біль, адже проходять через пологи й щомісячні менструальні спазми.

Та дослідження доводять протилежне — жінки не менш стійкі, а подекуди навіть чутливіші до болю, ніж чоловіки. Про це пише The Washington Post.

Це переконання абсолютно хибне. Питання вивчали сотні разів, і результат один: жінки реагують на біль інакше, ніж чоловіки, — пояснює професор університету Макгілла Джеффрі Могіл.

Чверть дорослих у США мають хронічний біль, і саме жінки стикаються з ним частіше.

Йдеться не лише про мігрень чи артрит, а й про синдром подразненого кишківника, фіброміалгію та інші стани, які роками залишаються недооціненими.

У чому різниця

Вчені кажуть, що відмінності починаються ще з роботи мозку.

Наприклад, область, яка відповідає за природні механізми знеболення, працює у чоловіків та жінок по-різному. Це може пояснити, чому одні й ті самі ліки діють ефективніше для однієї статі, а для іншої — майже ні.

Дослідження показують, що відмінності є й на рівні імунних клітин, і навіть у сенсорних нейронах, які передають больові сигнали.

Тривалий час біль досліджували переважно на самцях тварин. Через це певні відкриття могли роками залишатися непоміченими.

Наприклад, молекула CGRP, яка провокує напади мігрені саме у жінок. Відкриття цієї залежності дозволило створити нові препарати, що вже допомагають мільйонам пацієнток.

Ми мусимо враховувати біологічні відмінності, інакше ризикуємо пропустити ефективні методи лікування, — наголошує невролог Карен Девіс з Інституту мозку Крембіля.

Що радять експерти

Важливо відверто говорити з лікарем і не применшувати того, що ви відчуваєте. Корисно вести записи про біль, щоб під час прийому нічого не забути й мати готові запитання.

Добре взяти з собою когось близького, хто підтримає й допоможе. А якщо ви бачите, що лікар не сприймає ваші скарги серйозно — не бійтеся звернутися до іншого спеціаліста.

Не мовчіть і не здавайтесь. Допомога завжди є, — каже Шон Маккі зі Стенфорду.

А ще є цікаві несподівані способи впливати на біль. Наприклад, експерименти показали, що навіть лайка може полегшувати його відчуття: люди, які в холодних тестах використовували заборонені слова, витримували неприємні умови довше й відчували менше дискомфорту.

