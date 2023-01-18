Поддерживает здоровье и энергию: правила рациона женщин после 45 лет

Женский организм имеет много особенностей и несколько гормональных перестроек в течение жизни. В юном возрасте у девушек начинается первая менструация. А через несколько десятков лет начинается период менопаузы. Обычно он наступает после 45 лет.

В этот период в организме женщины начинаются изменения. Замедляется метаболизм, способствующий набору веса. Уменьшается плотность костной ткани, что увеличивает риск переломов. Также следует следить за здоровьем, ведь часто может повышаться холестерин.

В этот период следует обратить внимание на свое питание, чтобы поддерживать тело в тонусе, а организм здоровым.

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Диетолог Наталья Самойленко рассказала для Elle, как содержание тарелки может повлиять на симптомы менопаузы.

Рацион женщины во время менопаузы

Чтобы избежать негативных последствий менопаузы, нужно поддерживать правильный рацион.

Кисломолочные продукты

Кальций требуется для костей. Также следует принимать профилактическую/лечебную дозу витамина D, без него кальций просто не усвоится.

Растительные продукты, богатые этим микроэлементом: семена кунжута, мака и орехи (миндаль, бразильский орех), фасоль, капуста и зелень (шпинат, ревень, руккола).

Цельные злаки

Это источник сложных углеводов, пищевых волокон и витаминов группы B.

Качественный белок

Рыба, птица, яйца, бобовые и молочные продукты содержат необходимые аминокислоты для поддержания внутренних органов, мышц и коллагена для кожи.

Омега-3 жирные кислоты

Продукты с фитоэстрогенами

Также нужно добавить в рацион соевые бобы, нут, арахис, лен, ячмень, виноград, ягоды, зеленый и черный чай.

Что нужно убрать из меню во время менопаузы

Диетолог не рекомендует добавлять сахар и переработанные углеводы, они будут способствовать набору веса. Если отмечаешь индивидуальные жалобы на учащение приливов жара, следует избавиться от острой пищи

Не следует употреблять пищу с высоким содержанием соли, от этого может повышаться давление и ухудшаться состояние костей.

Также следует ограничить потребление кофеина и алкоголя.

Надо не только покупать полезные продукты, но и правильно их употреблять. Диетолог рекомендует соблюдать трехразовый режим питания:

завтрак и ужин — 300–350 г;

обед — 500–550 г;

половину каждого приема пищи должны составлять овощи.

Поддерживать здоровое питание достаточно просто, нужно только желание. Ранее мы рассказывали о правиле тарелки. Узнай, сколько нужно есть белков, жиров и углеводов.

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