Підтримує здоров’я та надає енергію: правила раціону жінок після 45 років

Жіночий організм має багато особливостей та зазнає кількох гормональних перебудов протягом життя. У юному віці в дівчат починається перша менструації. А через кілька десятків років починається період менопаузи. Зазвичай вона настає після 45 років.

У цей період в організмі жінки починаються зміни. Сповільнюється метаболізм, що може сприяти набору ваги. Зменшується щільність кісткової тканини, що підвищує ризик переломів. Також треба слідкувати за здоров’ям, адже часто може підвищуватися холестерин.

У цей період треба звернути увагу на своє харчування, щоб підтримувати тіло в тонусі, а організм здоровим.

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Раціон жінки під час менопаузи

Щоб уникнути негативних наслідків менопаузи, треба підтримувати правильний раціон.

Кисломолочні продукти

Кальцій потрібен для кісток. Також треба вживати профілактичну/лікувальну дозу вітаміну D, без нього кальцій просто не засвоїться.

Рослинні продукти, багаті на цей мікроелемент: насіння кунжуту, маку та горіхи (мигдаль, бразильський горіх), квасоля, капуста та зелень (шпинат, ревінь, рукола).

Цільні злаки

Це джерело складних вуглеводів, харчових волокон та вітамінів групи B.

Якісний білок

Риба, птиця, яйця, бобові та молочні продукти містять необхідні амінокислоти для підтримки внутрішніх органів, м’язів та колаген для шкіри.





Омега-3 жирні кислоти

Продукти з фітоестрогенами

Також треба додати до раціону соєві боби, нут, арахіс, льон, ячмінь, виноград, ягоди, зелений та чорний чай.

Що треба прибрати з меню під час менопаузи

Дієтологиня не радить додавати цукор і перероблені вуглеводи, вони сприятимуть набору ваги. Слід позбутися гострої їжі, але якщо відзначаєш індивідуальні скарги на почастішання припливів жару.

Не варто вживати їжу з високим вмістом солі, від цього може підвищуватися артеріальний тиск та погіршуватися стан кісток.

Також слід обмежити споживання кофеїну й алкоголю.

Треба не тільки купувати корисні продукти, а й правильно їх споживати. Дієтологиня рекомендує дотримуватися триразового режиму харчування:

сніданок та вечеря — 300–350 г;

обід — 500–550 г;

половину кожного прийому їжі мають становити овочі.

Підтримувати здорове харчування доволі просто, треба лише бажання. Раніше ми розповідали про правило тарілки. Дізнайся, скільки треба їсти білків, жирів та вуглеводів.

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