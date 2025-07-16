Не просто ПМС: что предрекают симптомы перед месячными

Предменструальные расстройства связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное на основе данных о здоровье более трех миллионов женщин в Швеции в течение 20-летнего периода, передает NBC News.

Те, у кого диагностировали предменструальный синдром (ПМС) или предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР), имели на 11% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в определенный момент по сравнению с женщинами, у которых не было этого диагноза.

ПМДР становится причиной болезней сердца: исследование

Младшие женщины, перенесшие предменструальное расстройство до 25 лет, имеют риск развития сердечных заболеваний на уровне 24%.

— Это еще одно напоминание, что нужно заботиться о своем сердечно-сосудистом здоровье, когда ты молод, а не ждать, пока вам не исполнится 50 лет или позже, — сказала профессор эпидемиологии в Университете Массачусетса Элизабет Бертоне-Джонсон.

Для диагностики ПМС или предменструального расстройства некоторые симптомы должны быть достаточно сильны, чтобы врачи могли оценить их как умеренные или сильные. Они также должны оказывать существенное влияние на жизнеспособность пациента.

Среди характерных симптомов — перепады настроения, усталость, спазмы, тяга к пище и т.д.

Исследователи проанализировали подтипы сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, сердечную недостаточность, аритмии и нерегулярное сердцебиение.

Самую сильную связь обнаружили с аритмиями, ишемической болезнью сердца и повреждениями, вызванными бляшкой, накопившейся в коронарных артериях.

Хотя исследование не изучало возможные причины связи, Бертоне-Джонсон и другие эксперты считают, что предменструальные расстройства могут стать маркером других физиологических состояний.

Другими словами, в какой-то момент окажется, что это сердечно-сосудистое заболевание, но прежде оно проявлялось в виде предменструальных симптомов.

Эти состояния могут включать воспаление и изменение ренин-ангиотензин-альдостероновой системы — гормональной системы, регулирующей артериальное давление.

КардиологНика Голдберг, специализирующаяся на женском здоровье в Нью-Йоркском университете Лангоне, утверждает, что эти воспалительные изменения могут привести к накоплению бляшек вокруг артерий сердца, что увеличивает риск сердечных заболеваний.

По мнению врача, это исследование может проложить путь к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний у младших пациенток.

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