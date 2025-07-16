Не просто ПМС: що передрікають симптоми перед місячними

Передменструальні розлади пов’язані з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Про це свідчить нове дослідження, проведене на основі даних про здоров’я понад трьох мільйонів жінок у Швеції протягом 20-річного періоду, передає NBC News.

Ті, у кого діагностували передменструальний синдром (ПМС) або передменструальний дисфоричний розлад (ПМДР), мали на 11% вищий ризик розвитку серцево-судинних захворювань у певний момент порівняно з жінками, у яких не було цього діагнозу.

ПМДР стає причиною хвороб серця: дослідження

Молодші жінки, які перенесли передменструальний розлад до 25 років, мають ризик розвитку серцевих захворювань на рівні 24%.

— Це ще одне нагадування про те, що потрібно піклуватися про своє серцево-судинне здоров’я, коли ти молодий, а не чекати, поки вам не виповниться 50 років або пізніше, — сказала професорка епідеміології в Університеті Массачусетсу Елізабет Бертоне-Джонсон.

Для діагностики ПМС або передменструального розладу деякі симптоми мають бути достатньо сильними, щоб лікарі могли оцінити їх як помірні або сильні. Вони також мають справляти значний вплив на життєздатність пацієнта.

Серед характерних симптомів — перепади настрою, втома, спазми, тяга до їжі тощо.

Дослідники проаналізували підтипи серцево-судинних захворювань, зокрема серцеву недостатність, аритмії та нерегулярне серцебиття.

Найсильніший зв’язок виявили з аритміями, ішемічною хворобою серця та пошкодженнями, спричиненими бляшкою, що накопичилася в коронарних артеріях.

Хоча дослідження не вивчало можливі причини цього зв’язку, Бертоне-Джонсон та інші експерти вважають, що передменструальні розлади можуть стати маркером інших фізіологічних станів.

Іншими словами, у якийсь момент виявиться, що це серцево-судинне захворювання, але до цього воно проявлялося у вигляді передменструальних симптомів.

Ці стани можуть включати запалення та зміну ренін-ангіотензин-альдостеронової системи — гормональної системи, яка регулює артеріальний тиск.

Кардіологиня Ніка Голдберг, яка спеціалізується на жіночому здоров’ї в Нью-Йоркському університеті Лангоне, стверджує, що ці запальні зміни можуть призвести до накопичення бляшок навколо артерій серця, що збільшує ризик серцевих захворювань.

На думку лікарки, це дослідження може прокласти шлях до діагностики серцево-судинних захворювань у молодших пацієнток.

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