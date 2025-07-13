Менопауза із “сюрпризом”: жінкам середнього віку все частіше ставлять діагноз РХП

Розлади харчової поведінки дедалі частішають серед жінок середнього та старшого віку, передає National Geographic. Лікарі та спеціалісти стверджують, що вони спостерігають це явище серед жінок віком від 40 до 70 років, які звертаються за допомогою з цього приводу.

Ці жінки часто стикаються з пропущеною діагностикою або затримкою лікування, оскільки не відповідають стереотипу людини з розладом харчової поведінки. Адже всі звикли, що на нього страждають переважно підлітки та молоді дівчата.

— Ніщо не є більш обурливим, ніж коли лікар каже, що ви занадто старі для розладу харчової поведінки. Однак саме про це повідомляє незліченна кількість жінок у перименопаузальному періоді, — каже засновниця Центру передового досвіду з розладів харчової поведінки Університету Північної Кароліни Синтія Булік.

Жінки у віці 40-70 років часто мають РХП: подробиці

Деякі дослідження приходять до висновку, що від 2-7% жінок старше 40 років відповідають формальним діагностичним критеріям розладу харчової поведінки. Інші дослідження показують, що близько 13% жінок старше 50 років борються з певною формою РХП.

Інший аналіз свідчить, що ці цифри можуть бути лише верхівкою айсберга. За словами Елізабет Вассенаар, сертифікованої спеціалістки з розладів харчової поведінки, до 30% жінок середнього віку можуть відчувати симптоми РХП. Зростання кількості триває.

Переїдання є найпоширенішим розладом харчової поведінки серед жінок віком 40, 50 та 60 років. Далі йде нервова булімія, а за нею зловживання проносними засобами.

Жінки середнього віку також страждають на нервову анорексію, хоча й набагато рідше, а також на орторексію. Це стан, який характеризується нав’язливою поведінкою, пов’язаною з фізичними вправами та здоровим харчуванням.

Іноді він пов’язаний саме з перименопаузою і може фактично призвести до недоїдання.

І перименопауза, і менопаза викликають каскад фізіологічних та психологічних змін, які складно перетинаються. Ці ж стани підвищують ризик розвитку розладу харчової поведінки.

Як гормони впливають на появу розладу харчової поведінки

Менопауза може спричиняти розлади харчової поведінки подібно до того, як статеве дозрівання впливає на дівчат-підлітків. Адже обидва стани є репродуктивними та метаболічними.

Як під час статевого дозрівання, так і під час менопаузи жінки відчувають тривалі коливання рівня естрогену — гормону, який відіграє вирішальну роль у виробленні серотоніну. Ці зміни можуть вплинути на щастя людини та її почуття власної гідності.

Під час перименопаузи та менопаузи жінки часто відчувають збільшення загального жиру в організмі, особливо навколо живота. Усе через знижений рівень естрогену, який впливає накопичення жиру, а також регулювання апетиту і настрою.

Зниження рівня естрогену також пов’язане зі зниженням рівня метаболізму в стані спокою – кількості енергії, яку організм використовує в стані спокою. Це призводить до спалювання меншої кількості калорій протягом дня.

Ці гормональні зрушення також можуть сприяти саркопенії — стану, який призводить до втрати м’язів і збільшення накопичення жиру.

Обидві зміни можуть знизити рівень енергії, а це означає, що жінки стають менш активними й, як наслідок, ще більше незадоволені змінами у своєму тілі.

Окрім гормональних коливань, менопауза часто настає під час серйозних життєвих потрясінь: від’їзд дітей з дому, напруга з партнером або розлучення, кар’єрні потрясіння, старіння батьків, які потребують догляду тощо. Це може впливати на апетит та вибір їжі.

Щобільше, жінки середнього віку несуть значну частину тягаря своїх сімей. У таких обставинах неконтрольоване вживання їжі може відновити втрачене відчуття контролю.

Детально про розлади харчової поведінки та їхню небезпеку для здоров’я та психіки Вікна-новини говорили з лікарями.

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