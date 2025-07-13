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Менопауза із “сюрпризом”: жінкам середнього віку все частіше ставлять діагноз РХП

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 13 Липня 2025, 14:00
Менопауза із “сюрпризом”: жінкам середнього віку все частіше ставлять діагноз РХП
Фото Unsplash

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