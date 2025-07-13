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Менопауза с “сюрпризом”: женщинам среднего возраста все чаще ставят диагноз РХП

Ирина Танасийчук, журналист сайта 13 июля 2025, 14:00
Менопауза с “сюрпризом”: женщинам среднего возраста все чаще ставят диагноз РХП
Фото Unsplash

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