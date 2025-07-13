Менопауза с “сюрпризом”: женщинам среднего возраста все чаще ставят диагноз РХП

Расстройства пищевого поведения все учащаются среди женщин среднего и старшего возраста, передает National Geographic. Врачи и специалисты утверждают, что они наблюдают это явление среди женщин от 40 до 70 лет, которые обращаются за помощью по этому поводу.

Эти женщины часто сталкиваются с пропущенной диагностикой или задержкой лечения, поскольку не отвечают стереотипу человека с расстройством пищевого поведения. Ведь все привыкли, что им страдают преимущественно подростки и молодые девушки.

— Нет ничего более возмутительно, чем когда врач говорит, что вы слишком стары для расстройства пищевого поведения. Однако именно об этом сообщает бесчисленное количество женщин в перименопаузальном периоде, — говорит основательница Центра передового опыта по расстройствам пищевого поведения Университета Северной Каролины Синтия Булик.

Женщины в возрасте 40-70 лет часто имеют РХП: подробности

Некоторые исследования приходят к выводу, что от 2-7% женщин старше 40 лет отвечают формальным диагностическим критериям расстройства пищевого поведения. Другие исследования показывают, что около 13% женщин старше 50 лет борются с определенной формой РХП.

Другой анализ свидетельствует, что эти цифры могут являться лишь верхушкой айсберга. По словам Элизабет Вассенаар, сертифицированной специалисты по расстройствам пищевого поведения, до 30% женщин среднего возраста могут испытывать симптомы РХП. Рост количества продолжается.

Переедание является самым распространенным расстройством пищевого поведения среди женщин 40, 50 и 60 лет. Далее следует нервная булимия, а за ней злоупотребление слабительными средствами.

Женщины среднего возраста также страдают нервной анорексией, хотя и гораздо реже, а также орторексией. Это состояние, характеризующееся навязчивым поведением, связанным с физическими упражнениями и здоровым питанием.

Иногда он связан именно с перименопаузой и фактически может привести к недоеданию.

И перименопауза, и менопаза вызывают сложно пересекающиеся каскад физиологических и психологических изменений. Эти же состояния повышают риск развития расстройства пищевого поведения.

Как гормоны влияют на появление расстройства пищевого поведения

Менопауза может повлечь за собой расстройства пищевого поведения подобно тому, как половое созревание влияет на девушек-подростков. Ведь оба состояния являются репродуктивными и метаболическими.

Как во время полового созревания, так и во время менопаузы женщины испытывают длительные колебания уровня эстрогена — гормона, играющего решающую роль в выработке серотонина. Эти изменения могут повлиять на счастье человека и его чувство собственного достоинства.

Во время перименопаузы и менопаузы женщины часто ощущают увеличение общего жира в организме, особенно вокруг живота. Все из-за пониженного уровня эстрогена, влияющего на накопление жира, а также регулирования аппетита и настроения.

Снижение уровня эстрогена также связано с понижением уровня метаболизма в состоянии покоя — количества энергии, которое организм использует в состоянии покоя. Это приводит к сжиганию меньшего количества калорий в течение дня.

Эти гормональные сдвиги также могут способствовать саркопении — состоянию, которое приводит к потере мышц и увеличению накопления жира.

Оба изменения могут снизить уровень энергии, что означает, что женщины становятся менее активными и, как следствие, еще более недовольны изменениями в своем теле.

Кроме гормональных колебаний, менопауза часто наступает во время серьезных жизненных потрясений: отъезд детей из дома, напряжение с партнером или развод, карьерные потрясения, старение родителей, нуждающихся в уходе и т.д. Это может повлиять на аппетит и выбор пищи.

Более того, женщины среднего возраста несут значительную часть бремени своих семей. В таких обстоятельствах неконтролируемое употребление пищи может восстановить утраченное чувство контроля.

Подробно о расстройствах пищевого поведения и их опасности для здоровья и психики Вікна-новини говорили с врачами.

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