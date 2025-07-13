Менопауза с “сюрпризом”: женщинам среднего возраста все чаще ставят диагноз РХП

Фото Unsplash Расстройства пищевого поведения все учащаются среди женщин среднего и старшего возраста, передает National Geographic. Врачи и специалисты утверждают, что они наблюдают это явление среди женщин от 40 до 70 лет, которые обращаются за помощью по этому поводу. Эти женщины часто сталкиваются с пропущенной диагностикой или задержкой лечения, поскольку не отвечают стереотипу человека с расстройством пищевого поведения. Ведь все привыкли, что им страдают преимущественно подростки и молодые девушки. — Нет ничего более возмутительно, чем когда врач говорит, что вы слишком стары для расстройства пищевого поведения. Однако именно об этом сообщает бесчисленное количество женщин в перименопаузальном периоде, — говорит основательница Центра передового опыта по расстройствам пищевого поведения Университета Северной Каролины Синтия Булик. Женщины в возрасте 40-70 лет часто имеют РХП: подробности Некоторые исследования приходят к выводу, что от 2-7% женщин старше 40 лет отвечают формальным диагностическим критериям расстройства пищевого поведения. Другие исследования показывают, что около 13% женщин старше 50 лет борются с определенной формой РХП. Другой анализ свидетельствует, что эти цифры могут являться лишь верхушкой айсберга. По словам Элизабет Вассенаар, сертифицированной специалисты по расстройствам пищевого поведения, до 30% женщин среднего возраста могут испытывать симптомы РХП. Рост количества продолжается. Unsplash Переедание является самым распространенным расстройством пищевого поведения среди женщин 40, 50 и 60 лет. Далее следует нервная булимия, а за ней злоупотребление слабительными средствами.Женщины среднего возраста также страдают нервной анорексией, хотя и гораздо реже, а также орторексией. Это состояние, характеризующееся навязчивым поведением, связанным с физическими упражнениями и здоровым питанием. Иногда он связан именно с перименопаузой и фактически может привести к недоеданию. И перименопауза, и менопаза вызывают сложно пересекающиеся каскад физиологических и психологических изменений. Эти же состояния повышают риск развития расстройства пищевого поведения. Читать по теме Первые тревожные “звоночки” расстройства пищевого поведения — как не стать жертвой модных трендов Читай, какие признаки в ежедневном поведении свидетельствуют о том, что расстройство пищевого поведения уже близко. Как гормоны влияют на появление расстройства пищевого поведения Менопауза может повлечь за собой расстройства пищевого поведения подобно тому, как половое созревание влияет на девушек-подростков. Ведь оба состояния являются репродуктивными и метаболическими. Как во время полового созревания, так и во время менопаузы женщины испытывают длительные колебания уровня эстрогена — гормона, играющего решающую роль в выработке серотонина. Эти изменения могут повлиять на счастье человека и его чувство собственного достоинства. Во время перименопаузы и менопаузы женщины часто ощущают увеличение общего жира в организме, особенно вокруг живота. Все из-за пониженного уровня эстрогена, влияющего на накопление жира, а также регулирования аппетита и настроения. Unsplash Снижение уровня эстрогена также связано с понижением уровня метаболизма в состоянии покоя — количества энергии, которое организм использует в состоянии покоя. Это приводит к сжиганию меньшего количества калорий в течение дня. Эти гормональные сдвиги также могут способствовать саркопении — состоянию, которое приводит к потере мышц и увеличению накопления жира. Оба изменения могут снизить уровень энергии, что означает, что женщины становятся менее активными и, как следствие, еще более недовольны изменениями в своем теле. Кроме гормональных колебаний, менопауза часто наступает во время серьезных жизненных потрясений: отъезд детей из дома, напряжение с партнером или развод, карьерные потрясения, старение родителей, нуждающихся в уходе и т.д. Это может повлиять на аппетит и выбор пищи. Более того, женщины среднего возраста несут значительную часть бремени своих семей. В таких обстоятельствах неконтролируемое употребление пищи может восстановить утраченное чувство контроля. Подробно о расстройствах пищевого поведения и их опасности для здоровья и психики Вікна-новини говорили с врачами. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter