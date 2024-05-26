Первые тревожные “звоночки” расстройства пищевого поведения — как не стать жертвой модных трендов

В мире царит тренд на натуральность, здоровый образ жизни и питание, которое было бы не просто вкусным, но и полезным. Мы внимательно изучаем состав продуктов, считаем калории, следим за питанием и активно занимаемся спортом.

Казалось, вот тот взлелеянный в мечтах здоровый образ жизни, который должен приносить нашему организму пользу. Однако по статистике, такое увлечение диетами приводит к расстройствам пищевого поведения (РХП), в частности к нервной анорексии, булимии, компульсивным перееданиям или нервной орторексии.

Как не допустить, чтобы стремление к здоровому образу жизни переросло в психическое заболевание? Об этом рассказали специалисты рехаб-центра лечения РХП Redefine диетолог Алена Соломатина и психолог Карина Федько для ELLE.

Расстройство пищевого поведения – распространенные симптомы

Алена Соломатина приводит ряд признаков, которые могут свидетельствовать о начале развития РХП.

Правильное питание становится основным энтузиазмом. Большую часть времени занимают мысли и планы, связанные с едой: что есть или не есть, когда и в каком количестве, длительный выбор продуктов в магазине, регулярная планировка меню.

Демонизация любой группы продуктов. К примеру, категорическое исключение сладкого, углеводов либо жиров. И это не о балансе нутриентов, а об ощущении тревоги: если еда не отвечает представлениям о “правильности”, то она не имеет права на существование в рационе, ведь от нее в теле сразу “откладывается жир”.

Акцент на “правильности” еды вопреки пищевым пожеланиям. Сухая грудка и пресная гречка в рационе, которую человек ест только потому, что это полезно, но не испытывает удовольствия от еды.

Постоянное взвешивание пищи и навязчивый подсчет калорий. В отдельных случаях человек может отказаться есть невзвешенную пищу, ведь она потенциально имеет много калорий.

Придирчивое рассмотрение этикеток и состава продуктов. Человек производит в магазинах более 2-3 часов в поисках в составе продуктов сахара, консервантов и красителей.

Акцент на “чистоте” питания. Бесконтрольное употребление фруктов и овощей, исключение лактозы, глютена, переход на веганство или сыроедение без показаний для оздоровления. Именно с таких симптомов, как правило, может начинаться нервная орторексия.

Ежедневное взвешивание и контроль параметров тела. В таких случаях настроение и самооценка зависит от увеличения и уменьшения веса. Если на весах минус — хорошему настроению быть. Привес даже на 100 г означает испорченное настроение и необходимость сидеть на диете.

Утомительные тренировки в спортивном зале с целью отработки калорий. Занятия спортом до потери сознания для “отработки” определенной пищи — еще один шаг к расстройству пищевого поведения.

Тяга к созданию “лучшей версии себя” приводит к фиксации на определенных участках тела, неумении принимать свое тело и быть в гармонии с ним.

В наше время существует много возможностей, чтобы достичь вожделенной фигуры, но к ним следует обращаться так, чтобы не нарушать физическое и ментальное здоровье.

Как нездоровые отношения с пищей влияют на восприятие тела

Психолог Карина Федько говорит, что РХП имеет симптомы, также указывающие на проблемы с восприятием тела:

отрицательная реакция на фигуру;

чувство печали, отвращения, стыда относительно собственного тела;

искривление образа;

недостатки кажутся более заметными и даже ужасающими, в то время как другие их совсем не замечают;

неудовлетворенность фигурой;

заметная разница между вашим воображаемым идеальным образом и собственным отражением в зеркале;

регулярный контроль параметров тела: замеры, фотофиксация, взвешивание, оценка показателей.

Расстройство пищевого поведения, которое начинается с нездоровых отношений с пищей, может негативно повлиять и на восприятие наших тел.

Поэтому при выборе модели питания следует понимать, что главным принципом должно быть бережное отношение к себе и понимание потребностей.

Ранее мы пообщались с девушкой, страдавшей РХП, чтобы спросить о ее опыте лечения, а также подробнее расспросили о расстройстве у психологов.

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