Перші тривожні “дзвіночки” розладу харчової поведінки — як не стати жертвою модних трендів

У світі панує тренд на натуральність, здоровий спосіб життя та харчування, яке було б не просто смачним, але й корисним. Ми уважно вивчаємо склад продуктів, рахуємо калорії, стежимо за харчуванням та активно займаємося спортом.

Здавалося, ось той омріяний здоровий спосіб життя, який має приносити нашому організму користь. Однак за статистикою, таке захоплення дієтами призводить до розладів харчової поведінки (РХП), зокрема до нервової анорексії, булімії, компульсивних переїдань або до нервової орторексії.

Як не допустити, щоб прагнення мати здоровий спосіб життя переросло в психічне захворювання? Про це розповіли спеціалістки рехаб-центру лікування РХП Redefine дієтологиня Альона Соломатіна та психологиня Карина Федько для ELLE.

Розлад харчової поведінки — поширені симптоми

Альона Соломатіна наводить низку ознак, які можуть свідчити про початок розвитку РХП.

Правильне харчування стає головним інтересом. Більшу частину часу займають думки та плани, пов`язані з їжею: що їсти або не їсти, коли та в якій кількості, тривалий вибір продуктів в магазині, регулярне планування меню.

Демонізація будь-якої групи продуктів. Наприклад, категоричне виключення солодкого, вуглеводів чи жирів. І це не про баланс нутрієнтів, а про відчуття тривоги: якщо їжа не відповідає уявленням про “правильність”, то вона не має права на існування у раціоні, адже від неї у тілі одразу “відкладається жир”.

Акцент на “правильності” їжі всупереч харчовим побажанням. Суха грудка та прісна гречка у раціоні, яку людина їсть лише тому, що це корисно, але не відчуває задоволення від їжі.

Постійне зважування їжі та нав`язливий підрахунок калорій. В окремих випадках людина може відмовитися їсти незважену їжу, адже вона потенційно має забагато калорій.

Прискіпливе розглядання етикеток і складу продуктів. Людина проводить в магазинах понад 2-3 годин у пошуках в складі продуктів цукру, консервантів та барвників.

Акцент на “чистоті” харчування. Безконтрольне вживання фруктів та овочів, виключення лактози, глютену, перехід на веганство або сироїдіння без показів задля оздоровлення. Саме з таких симптомів, як правило, може починатися нервова орторексія.

Щоденне зважування та контроль параметрів тіла. В таки випадках настрій та самооцінка залежить від збільшення та зменшення ваги. Якщо на вагах мінус — гарному настрою бути. Приріст ваги навіть на 100 г означає зіпсований настрій та необхідність сидіти на дієті.

Виснажливі тренування в спортивному залі з метою відпрацювання калорій. Заняття спортом до втрати свідомості для “відпрацювання” певної їжі — ще один крок до розладу харчової поведінки.

Тяга до створення “кращої версії себе” призводить до фіксації на певних ділянках тіла, невміння приймати своє тіло та бути в гармонії з ним.

В наш час існує багато можливостей, щоб досягнути омріяної фігури, але до них слід звертатися так, аби не порушувати фізичне та ментальне здоров’я.

Як нездорові стосунки з їжею впливають на сприйняття тіла

Психологиня Карина Федько говорить, що РХП має симптоми, які також вказують на проблеми зі сприйняттям тіла:

негативна реакція на фігуру;

відчуття смутку, огиди, сорому щодо власного тіла;

викривлення образу;

недоліки здаються більш помітними й навіть жахливими, у той час, як інші їх зовсім не помічають;

незадоволеність фігурою;

помітна різниця між вашим уявним ідеальним образом та власним відображенням у дзеркалі;

регулярний контроль параметрів тіла: заміри, фотофіксація, зважування, оцінка показників.

Розлад харчової поведінки, який починається з нездорових стосунків з їжею, врешті може негативно вплинути й на сприйняття наших тіл.

Тож при виборі моделі харчування варто розуміти, що головним принципом має бути дбайливе ставлення до себе та розуміння власних потреб.

Раніше ми поспілкувалися з дівчиною, яка страждала на РХП, аби спитати про її досвід лікування, а також докладніше розпитали про розлад у психологів.

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