Преодолеть лестницу без одышки! Как подняться на этаж нетренированным людям

Квартира на высоком этаже имеет много прелестей: волшебный вид из окна, много солнечного света и т.д.

Однако сейчас добраться на высокий этаж не так уж просто. Ведь можно застрять в лифте в любой момент из-за плановых и аварийных отключений света.

Конечно, существует лестница, но далеко не все имеют достаточно физической выносливости, чтобы легко и просто подняться на нужный этаж. Когда нет других вариантов, остается собрать силу в кулак и начать подъем.

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Чтобы такой поход прошел максимально спокойно, а твое самочувствие не ухудшилось, нужно правильно подниматься по лестнице.

Как именно это сделать пожилым или физически нетренированным людям, рассказала фитнес-тренер Александра Кобалинова.

Как облегчить подъем по лестнице

Тренер отмечает, что ходьба по лестнице — достаточно серьезная нагрузка, особенно для тех, кто никогда не занимался спортом или кардиотренировками.

Из-за такой нагрузки без подготовки у тебя может повыситься частота сердечных сокращений (ЧСС) и ты очень быстро почувствуешь одышку.

Хорошая новость в том, что можно облегчить нагрузку на организм. Все, что нужно сделать — подниматься медленно и правильно дышать.

Техника дыхания должна быть такой: вдох через нос, выдох через рот.

Если тебе нужен будет отдых, лучше добраться до площадки между этажами и спокойно там походить пока частота пульса не снизится. Затем снова продолжай подъем.

Важно не стоять на месте на лестнице и не садиться на ступеньки. Лучшей передышкой станет именно ходьба. Такие перерывы следует делать через один – два этажа, ориентируясь на самочувствие.

Если твое сердце “трепещет” даже без серьезных кардионагрузок — это может быть признаком аритмии. Какие виды, причины и симптомы аритмии бывают и почему не стоит игнорировать ее проявления, читай в материале.

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