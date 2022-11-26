Подолати сходи без задишки! Як піднятися на поверх нетренованим людям

Квартира на високому поверсі має багато принад: чарівний вид з вікна, багато сонячного світла тощо.

Однак зараз дістатися на високий поверх не так уже й просто. Адже можна застрягнути в ліфті у будь-який момент через планові та аварійні відключення світла.

Звісно, існують сходи, але далеко не всі настільки фізично витривалі, щоб легко та просто піднятися на потрібний поверх. Коли інших варіантів немає, лишається зібрати силу в кулак та почати підйом.

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Щоб такий похід пройшов максимально спокійно, а самопочуття не погіршилося, треба правильно підійматися сходами.

Як саме це зробити літнім або фізично нетренованим людям, розповіла фітнес-тренерка Олександра Кобалінова.

Як полегшити підйом по сходах

Тренерка зазначає, що ходьба по сходах — досить серйозне навантаження, особливо для тих, хто ніколи не займався спортом або кардіотренуваннями.

Через таке навантаження без підготовки у тебе може підвищитися частота серцевих скорочень (ЧСС) і ти дуже швидко відчуєш задишку.

Добра новина в тому, що можна полегшити навантаження на організм. Все, що треба зробити — підійматися повільно та правильно дихати.

Техніка дихання має бути такою: вдих через ніс, видих через рот.

Якщо тобі потрібен буде відпочинок, дістанься до майданчика між поверхами й спокійно там походи, допоки частота пульсу не знизиться. Потім знову продовжуй підйом.

Важливо не стояти на місці на сходах та не сідати на них. Найкращим перепочинком стане саме ходьба. Такі перерви слід робити через один – два поверхи, спираючись на своє самопочуття.

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