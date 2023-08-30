Выскажи индивидуальность! Прически в школу для подростков: идеи для девочек и парней

Подростковый возраст — то время, когда хочется проявить себя. Мы это обычно делаем с помощью одежды и причесок. Но подростки ходят в школу, поэтому прически должны соответствовать школьной форме и внешнему виду.

Мы расскажем о прическах в школу для подростков, ты найдешь варианты как для девочек, так и для парней.

Прически в школу для подростков: варианты для девочек

Необычный хвост

Обычно девочки делают высокие или низкие хвосты, это довольно удобно, ведь волосы не мешают. Но можно сделать хвост немного интереснее.

Сейчас также смотрят

Надо разделить волосы на две части — верхнюю и нижнюю. Резинкой для волос сделать петельку в нижней части. Верхнюю часть завязать и продвинуть в петельку нижней части.

Есть еще один вариант для низкого хвоста. Надо разделить волосы на три равные части и завязать резинкой для волос. Затем среднюю прядь продвинуть в правую, сделав петельку. Потом эти две пряди продвинуть в левую, так же, сделав петельку.

Два хвоста, но четыре косы

Чтобы сделать такую прическу, нужно разделить волосы на две равные части и завязать высокие хвосты. Волосы в хвостах разделить на две части и заплести одинаковые косы. Их кончики связать вместе. Так у тебя должно получиться в одном хвостике две косы.

Обруч из колосков

Для этой прически нужно сделать ровное деление волос, отделить передние пряди, другие волосы связать, чтобы не мешали. С передних прядей завязать колосья наизнанку, связать их вместе на затылке. Другие волосы распустить, можно накрутить локоны по желанию.

Прическа для коротких волос

Если у тебя короткие волосы, не стоит расстраиваться, ведь есть варианты причесок и для такой длины. Надо отделить верхние пряди, разделить их на равные части и заплести обычные колоски. Их можно не доплетать до конца, а завязать резинкой, когда закончатся пряди для подбора.

Прически в школу для подростков: варианты стрижек для парней

Многие ребята любят удлиненную стрижку, но стоит отметить, что ее нужно каждый день укладывать. Иначе волосы будут выглядеть неряшливо.

Еще один вариант — удлиненная стрижка с укладкой назад. В этом варианте волосы короче, аккуратно сострижены по бокам, но волосы все равно надо укладывать.

Еще одна популярная прическа — по бокам состриженные волосы, а сверху короткая длина. Можно разнообразить, сделав дополнительную полоску или узор.

У некоторых ребят есть кудри, поэтому можно акцентировать на этом и сделать это своей особенностью. Попробуй стрижку с удлиненными кудрями. Парикмахер может подсказать в уходе, чтобы кудри выглядели аккуратно.

Бывает так, что на прическу не хватает времени, но волосы нужно привести в порядок. Ранее мы рассказывали о прическах в школу, которые можно сделать через пять минут.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.