Выскажи индивидуальность! Прически в школу для подростков: идеи для девочек и парней

Подростковый возраст — то время, когда хочется проявить себя. Мы это обычно делаем с помощью одежды и причесок. Но подростки ходят в школу, поэтому прически должны соответствовать школьной форме и внешнему виду.
Мы расскажем о прическах в школу для подростков, ты найдешь варианты как для девочек, так и для парней.
Обычно девочки делают высокие или низкие хвосты, это довольно удобно, ведь волосы не мешают. Но можно сделать хвост немного интереснее.
Надо разделить волосы на две части — верхнюю и нижнюю. Резинкой для волос сделать петельку в нижней части. Верхнюю часть завязать и продвинуть в петельку нижней части.
Фото: скриншот briannajoye_fitness / TikTok
Есть еще один вариант для низкого хвоста. Надо разделить волосы на три равные части и завязать резинкой для волос. Затем среднюю прядь продвинуть в правую, сделав петельку. Потом эти две пряди продвинуть в левую, так же, сделав петельку.
@briannajoye_fitness sharing some of my favorite hairstyles DAY 2/12 ???? ♬ original sound — CeeLo Green
sharing some of my favorite hairstyles DAY 2/12 ????
Чтобы сделать такую прическу, нужно разделить волосы на две равные части и завязать высокие хвосты. Волосы в хвостах разделить на две части и заплести одинаковые косы. Их кончики связать вместе. Так у тебя должно получиться в одном хвостике две косы.
Фото: скриншот nataliegarrrido / TikTok
Для этой прически нужно сделать ровное деление волос, отделить передние пряди, другие волосы связать, чтобы не мешали. С передних прядей завязать колосья наизнанку, связать их вместе на затылке. Другие волосы распустить, можно накрутить локоны по желанию.
Фото hunterkailey / TikTok
Если у тебя короткие волосы, не стоит расстраиваться, ведь есть варианты причесок и для такой длины. Надо отделить верхние пряди, разделить их на равные части и заплести обычные колоски. Их можно не доплетать до конца, а завязать резинкой, когда закончатся пряди для подбора.
Многие ребята любят удлиненную стрижку, но стоит отметить, что ее нужно каждый день укладывать. Иначе волосы будут выглядеть неряшливо.
Еще один вариант — удлиненная стрижка с укладкой назад. В этом варианте волосы короче, аккуратно сострижены по бокам, но волосы все равно надо укладывать.
Фото: mega.barber / Instagram
Еще одна популярная прическа — по бокам состриженные волосы, а сверху короткая длина. Можно разнообразить, сделав дополнительную полоску или узор.
Фото: mykolay_shevchenko / Instagram
У некоторых ребят есть кудри, поэтому можно акцентировать на этом и сделать это своей особенностью. Попробуй стрижку с удлиненными кудрями. Парикмахер может подсказать в уходе, чтобы кудри выглядели аккуратно.
Фото: zheka_404_barber / Instagram
Бывает так, что на прическу не хватает времени, но волосы нужно привести в порядок. Ранее мы рассказывали о прическах в школу, которые можно сделать через пять минут.
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