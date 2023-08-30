Вислови індивідуальність! Зачіски в школу для підлітків: ідеї для хлопців та дівчат

Підлітковий вік — той час, коли хочеться проявити себе. Ми це зазвичай робимо за допомогою одягу та зачісок. Утім, підлітки ходять до школи, тож зачіски мають відповідати шкільній формі та зовнішньому вигляду.

Ми розповімо про зачіски до школи для підлітків, тут ти знайдеш варіанти як для дівчат, так і для хлопців.

Зачіски до школи для підлітків: варіанти для дівчат

Незвичний хвіст

Зазвичай дівчата роблять високі або низькі хвости, це доволі зручно, адже волосся не заважає. Але можна зробити хвіст трішки цікавішим.

Зараз також дивляться

Треба розділити волосся на дві частини — верхню та нижню. Гумкою для волосся зробити петельку в нижній частині. Верхню частину зав’язати та просунути у петельку нижньої частини.

Є ще один варіант для низького хвоста. Треба розділити волосся на три рівні частини та зав’язати гумкою для волосся. Потім середнє пасмо просунути у праве, зробивши петельку. Далі ці два пасма просунути у ліве, так само, зробивши петельку.

Два хвости, але чотири коси

Щоб зробити таку зачіску, треба розділити волосся на дві рівні частини й зав’язати високі хвости. Волосся у хвостах розділити на дві частини та заплести однакові коси. Їхні кінчики зв’язати разом. Так у тебе має вийти в одному хвостику дві коси.

Обруч з колосків

Для цієї зачіски треба зробити рівний поділ волосся, відділити передні пасма, інше волосся зв’язати, щоб не заважало. З передніх пасм зав’язати колоски навиворіт, зв’язати їх разом на потилиці. Інше волосся розпустити, можна накрутити локони за бажанням.

Зачіска для короткого волосся

Якщо ти маєш коротке волосся, не варто засмучуватися, адже є варіанти зачісок і для такої довжини. Треба відділити верхні пасма, розділити їх на рівні частини та заплести звичайні колоски. Їх можна не доплітати до кінця, а зав’язати гумку, коли закінчаться пасма для підбору.

Зачіски до школи для підлітків: варіанти стрижок для хлопців

Багато хлопців полюблять подовжену стрижку, але варто зазначити, що її треба щодня укладати. Інакше волосся матиме неохайний вигляд.

Ще один варіант — подовжена стрижка з укладкою назад. У цьому варіанті волосся коротше, акуратно зістрижене по боках, але волосся все одно треба укладати.

Ще одна популярна зачіска — по боках зістрижене волосся, а зверху коротка довжина. Можна урізноманітнити, зробивши додаткову смужку чи візерунок.

Деякі хлопці мають кучері, тож можна акцентувати на цьому й зробити це своєю особливістю. Спробуй стрижку з подовженими кучерями. Перукар може підказати у догляді, щоб кучері мали охайний вигляд.

Буває так, що на зачіску не вистачає часу, але волосся треба привести до ладу. Раніше ми розповідали про зачіски в школу, які можна зробити за п’ять хвилин.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.