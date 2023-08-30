Вислови індивідуальність! Зачіски в школу для підлітків: ідеї для хлопців та дівчат

Підлітковий вік — той час, коли хочеться проявити себе. Ми це зазвичай робимо за допомогою одягу та зачісок. Утім, підлітки ходять до школи, тож зачіски мають відповідати шкільній формі та зовнішньому вигляду.
Ми розповімо про зачіски до школи для підлітків, тут ти знайдеш варіанти як для дівчат, так і для хлопців.
Зазвичай дівчата роблять високі або низькі хвости, це доволі зручно, адже волосся не заважає. Але можна зробити хвіст трішки цікавішим.
Треба розділити волосся на дві частини — верхню та нижню. Гумкою для волосся зробити петельку в нижній частині. Верхню частину зав’язати та просунути у петельку нижньої частини.
Фото: скриншот briannajoye_fitness / TikTok
Є ще один варіант для низького хвоста. Треба розділити волосся на три рівні частини та зав’язати гумкою для волосся. Потім середнє пасмо просунути у праве, зробивши петельку. Далі ці два пасма просунути у ліве, так само, зробивши петельку.
@briannajoye_fitness sharing some of my favorite hairstyles DAY 2/12 ???? ♬ original sound – CeeLo Green
sharing some of my favorite hairstyles DAY 2/12 ????
Щоб зробити таку зачіску, треба розділити волосся на дві рівні частини й зав’язати високі хвости. Волосся у хвостах розділити на дві частини та заплести однакові коси. Їхні кінчики зв’язати разом. Так у тебе має вийти в одному хвостику дві коси.
Фото: скриншот nataliegarrrido / TikTok
Для цієї зачіски треба зробити рівний поділ волосся, відділити передні пасма, інше волосся зв’язати, щоб не заважало. З передніх пасм зав’язати колоски навиворіт, зв’язати їх разом на потилиці. Інше волосся розпустити, можна накрутити локони за бажанням.
Фото hunterkailey / TikTok
Якщо ти маєш коротке волосся, не варто засмучуватися, адже є варіанти зачісок і для такої довжини. Треба відділити верхні пасма, розділити їх на рівні частини та заплести звичайні колоски. Їх можна не доплітати до кінця, а зав’язати гумку, коли закінчаться пасма для підбору.
Багато хлопців полюблять подовжену стрижку, але варто зазначити, що її треба щодня укладати. Інакше волосся матиме неохайний вигляд.
Ще один варіант — подовжена стрижка з укладкою назад. У цьому варіанті волосся коротше, акуратно зістрижене по боках, але волосся все одно треба укладати.
Фото: mega.barber / Instagram
Ще одна популярна зачіска — по боках зістрижене волосся, а зверху коротка довжина. Можна урізноманітнити, зробивши додаткову смужку чи візерунок.
Фото: mykolay_shevchenko / Instagram
Деякі хлопці мають кучері, тож можна акцентувати на цьому й зробити це своєю особливістю. Спробуй стрижку з подовженими кучерями. Перукар може підказати у догляді, щоб кучері мали охайний вигляд.
Фото: zheka_404_barber / Instagram
Буває так, що на зачіску не вистачає часу, але волосся треба привести до ладу. Раніше ми розповідали про зачіски в школу, які можна зробити за п’ять хвилин.
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