Привет, лето! Подготовка кожи к солнечным дням

Солнце уже начинает ярче светить в окно, а это означает лишь одно — лето не за горами! С приближением теплых дней каждый из нас мечтает о красивом и равномерном загаре, который не только подчеркнет нашу красоту, но и добавит немного летнего настроения.

Но не стоит забывать о безопасности! Ультрафиолетовые лучи могут быть коварными, и правильный уход за кожей перед солнечными ваннами — это залог здоровья и долговечности вашего загара.

Итак, как правильно подготовить кожу к солнцу, защитить ее от возможных повреждений и получить идеальный загар? Подготовка к лету начинается уже сейчас, так давайте делать это вместе!

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Почему мы любим загорать?

Когда наша кожа подвергается воздействию солнечных лучей, в ответ на ультрафиолетовое излучение она начинает вырабатывать меланин — пигмент, который защищает кожу от повреждений и придает ей темный оттенок. Этот процесс не только способствует защите от солнечных ожогов, но и способствует получению витамина D, который важен для здоровья костей и иммунной системы.

Но загар — это не только способ изменить оттенок кожи, но и глубоко укоренившаяся социальная и культурная практика, имеющая много причин и последствий. Социальные и культурные причины загара зависят от региона и времени.

В современном обществе загорелая кожа часто ассоциируется с активным отдыхом, здоровьем и благополучием.

Это восприятие связано с тем, что загар может символизировать возможность проводить время на открытом воздухе или в отпуске, что, в свою очередь, ассоциируется с высоким статусом и хорошим здоровьем.

Что нужно знать о безопасном загаре?

Время. Выбор времени для загара действительно важен, чтобы сделать этот процесс приятным и безопасным. Солнце наиболее активно и опасно для кожи в период с 11 утра до 4 дня. В это время ультрафиолетовые лучи очень интенсивны, что увеличивает риск солнечных ожогов и других повреждений кожи.

Итак, если хочешь наслаждаться солнцем и при этом заботиться о своей коже, старайся планировать свои солнечные ванны до 11 утра или после 4 вечера.

Утренний или поздний дневной загар не только снижает риск повреждения кожи, но и помогает избежать жары, что делает процесс более комфортным.

Это время идеально подходит для тех, кто хочет мягко и равномерно загореть без вреда для здоровья. Кроме того, утренний и вечерний свет может придать коже особенно красивый, золотистый оттенок загара. Итак, учитывай это, планируя свой день на пляже или на открытом воздухе!

Солнцезащитный крем

Загорать без крема — это как выходить под дождь без зонта! Знаю, что Avon делает качественные солнцезащитные кремы. Меня заинтересовала их серия с SPF 30 и выше, потому что они и ухаживают за кожей, и защищают от солнца. Например, крем для лица с SPF 50 не только предотвращает солнечные ожоги, но и борется с признаками старения благодаря добавленным антиоксидантам.

И знаешь, вот что важно помнить: крем нужно обновлять каждые два часа, даже если на улице облачно.

Многие об этом забывают, а ультрафиолет проходит и сквозь облака. И особенно после того, как поплаваешь или поиграешь в волейбол на пляже. Ведь вода и пот могут смыть защитный слой, и кожа останется без защиты.

Еще один лайфхак: если ты много времени проводишь за рулем, наноси крем и на руки. Стекло автомобиля не всегда фильтрует ультрафиолет, и руки могут сгореть прямо во время вождения.

Ну и, конечно, не забывай о шляпе и солнцезащитных очках — они добавят стиля и дополнительно защитят от солнца.

Относительно солнцезащитных кремов Avon. Чтобы узнать цены и посмотреть, что у них есть в наличии, лучше всего зайти на официальный сайт Avon или заглянуть в электронные каталоги. Там всегда можно найти свежую инфу о товарах и акциях. Если у тебя есть знакомый представитель(-ница) Avon, можно у него (нее) спросить каталог или поинтересоваться новинками.

Солнцезащитная одежда

Это действительно важно, особенно когда солнце печет нещадно. Правильная одежда и аксессуары могут сделать день на пляже не только приятным, но и безопасным.

Начнем со шляпы. Лучше всего подходит широкополая шляпа — она не только стильно выглядит, но и отлично защищает лицо и шею от солнца. Представь, ты на пляже, вокруг красота, а ты еще и в шикарной шляпе — сразу наслаждение!

Теперь о солнцезащитных очках. Они должны блокировать 100% UVA и UVB лучей. Это защитит твои глаза от вредного излучения и предотвратит преждевременное старение кожи вокруг глаз. К тому же, правильные очки могут стать частью твоего пляжного образа.

И еще маленький совет: выбирай одежду из легких натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Они позволяют коже дышать и защищают от солнечных ожогов. Если планируешь много времени провести на солнце, то крутой вариант — специальная одежда с ультрафиолетовой защитой (UPF). Это может быть, например, легкая туника или даже купальник с UPF.

Итак, помни: стильная шляпа, качественные солнцезащитные очки и легкая одежда — твои лучшие друзья в солнечные дни.

Загорай красиво и безопасно!

Увлажнение кожи

О, увлажнение после загара — это must-have, поверь! Представь: ты провела (-л) целый день на солнце, кожа получила свою дозу ультрафиолета и теперь ей нужно немного TLC (tender loving care), чтобы восстановиться.

Почему это так важно? Солнце сушит кожу, и без должного увлажнения она может стать шелушащейся, потерять свою эластичность, а загар — равномерность. Крем или гель после загара с алоэ — это как стакан воды для высушенной кожи: они помогают восстановить уровень влаги и успокаивают кожу после солнечных ванн.

Совет от души: всегда держи увлажняющий крем или гель при себе, когда планируешь длительное пребывание на солнце. Нанеси его сразу после душа, когда кожа еще немного влажная — так средство лучше впитается.

Я перепробовала множество разных средств, и тот же гель Aloe Vera остается в моем топе. Это действительно работает, проверено еще и моими подругами. Попробуй, не пожалеешь!

Пей больше воды!

Ах, это золотое правило! Пить больше воды, особенно летом, жизненно важно. Знаешь, когда жарко, твое тело потеет, чтобы охладиться, и без достаточного количества воды ты можешь легко обезводиться. А обезвоживание — это прямой путь к усталости, головной боли и даже к серьезным проблемам со здоровьем.

Кроме того, вода — это лучший друг твоей кожи. Она помогает поддерживать кожу увлажненной изнутри, делая ее более эластичной и свежей. Когда кожа хорошо увлажнена, она лучше справляется с солнечными лучами и меньше подвергается риску преждевременного старения.

Пример: однажды я провела на пляже целый день, практически не пополняя запас воды. В результате к вечеру я чувствовала себя абсолютно истощённой, с сухостью во рту и головной болью. С тех пор я всегда беру с собой на пляж большую бутылку воды, и реально чувствую разницу.

Совет: всегда бери с собой воду, когда идешь на пляж или просто гуляешь под солнцем.

Пей регулярно, не дожидаясь, когда почувствуешь жажду. Это поможет твоему телу и коже оставаться в форме даже в самый жаркий день.

Я купила себе стильную бутылку для воды, и она стала моим постоянным спутником. Плюс, это еще и хороший способ уменьшить использование пластика. Так что я поддерживаю здоровье и помогаю планете!

Несколько лайфхаков в завершение

Для более быстрого и равномерного загара: знаешь, продукты с бета-каротином действительно могут помочь. Морковь, абрикосы, помидоры — все эти вкусняшки ускоряют производство меланина, что делает твой загар более насыщенным и равномерным.

А зеленый чай — является антиоксидантом, помогает защитить кожу от свободных радикалов, которые активизируются под воздействием солнца. И, конечно, косметика для загара не только усилит твой загар, но и поможет увлажнить кожу. Я добавила в свой рацион больше морковного сока перед отпуском, и мой загар был стойким и красивым!

Волосы тоже страдают от солнца, как и кожа. Специальный солнцезащитный спрей для волос — это спасение. Он защитит твои волосы от выгорания и высушивания. Я использую спрей с UV-фильтром каждый раз, когда иду на пляж, и это реально работает.

Не забывай о своих губах! Они очень чувствительны к солнечным ожогам. Бальзам для губ с SPF — это must-have. Он поможет избежать обветривания и солнечных ожогов. Мой фаворит — бальзам с SPF 30, он и питает, и защищает.

Совет:

Начинай готовиться к солнцу заранее, добавляй в рацион полезные продукты, не забывай о защите каждой части тела и кожи.

И самое главное, наслаждайся летом безопасно!

После того как я начала пользоваться всеми летними лайфаками, мои каникулы стали только лучше. Кожа и волосы всегда роскошные, а я не беспокоюсь о возможных проблемах после отдыха на солнце. Просто сплошное удовольствие!

Уже совсем скоро столбики термометра начнут зашкаливать, а мы уже подготовили для тебя советы от МОЗ — как пережить жару без вреда для здоровья.

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