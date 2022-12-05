Чао, старость! ТОП-5 составляющих рациона для красоты и молодости кожи

Мы — то, что мы едим. Благодаря правильному рациону человек может отсрочить процессы старения в организме и изменить состояние кожи.

В этом убеждена диетолог Наталья Самойленко. Она рассказала изданию ELLE, что нужно есть и пить, чтобы продолжить свою молодость и красоту.

Авокадо

Наша кожа очень любит жирные продукты, богатые омега-3 кислотами. Они предотвращают чрезмерную сухость кожи и появление дерматитов. Идеально для употребления подходит авокадо!

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Его жиры очень полезные, хорошо влияют на обменные процессы в организме и предотвращают появление мелких морщин. Этот плод можно есть даже во второй половине дня и не беспокоиться о фигуре.

Жирная морская рыба

О пользе жирной морской рыбы, вероятно, знают все. Тунец, лосось, сардины и другие красные и белые виды содержат большую дозу омега-3.

Рыбий жир нормализует сердцебиение, защищает наши артерии, снижает артериальное давление и предотвращает появление тромбов. А еще останавливает воспалительные процессы в организме, приводящие к раку, артриту и псориазу.

Если ты предпочитаешь соленую рыбку, то лучше солить ее самостоятельно. Так ты проконтролируешь степень солености и не будешь волноваться за качество продукта.

Орехи и семечки

Это отличный вариант для перекуса. Орехи и семечки содержат витамин Е и оказывают антиоксидантное действие. А еще замедляют старение кожи и защищают от ультрафиолетовых лучей.

Масло

Необычайно полезные оливковое масло и масла из орехов и семян: тыквенное, кунжутное, масло из грецких орехов.

Они улучшают обменные процессы в коже и снабжают ее необходимыми веществами для продолжения красоты и молодости. Лучше всего употреблять масло вместе с овощами и зеленью.

Вода

Важный пункт — чистая питьевая вода. Без нее не будет результата. Вода критически необходима для правильной работы всех органов и систем.

Постоянно следи за водным режимом. Если забываешь пить воду, то ставь себе будильники или напоминания.

Сейчас, как никогда, нужно соблюдать сбалансированное питание, чтобы быть сытыми и иметь возможность справиться со стрессом. Читай, как есть во время блэкаута и чем заедать стресс без ущерба здоровью.

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