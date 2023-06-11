Эликсир молодости продается в супермаркете! Список продуктов, замедляющих старение

Старение — естественный процесс, который никак не миновать. И все же приятно, когда можно отсрочить и замедлить его, чтобы в 60 выглядеть и чувствовать себя на десять лет моложе.

Обмануть течение времени и сохранить молодость как можно дольше поможет питание. Семейный врач–терапевт Людмила Сердюк дала список продуктов, которые могут замедлить старение.

Список продуктов, замедляющих старение

Врач отметила, что речь идет о продуктах, которые способны оказывать доказанное защитное и стимулирующее действие на наши органы и системы. А именно:

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Чернослив — мощный антиоксидант, обеспечивающий защиту организма от старения. Достаточно лакомиться всего тремя–четырьмя ягодами в день.

— мощный антиоксидант, обеспечивающий защиту организма от старения. Достаточно лакомиться всего тремя–четырьмя ягодами в день. Изюм . Теперь эти сухофрукты можно смело есть каждый день, врач советует употреблять по меньшей мере две столовые ложки.

. Теперь эти сухофрукты можно смело есть каждый день, врач советует употреблять по меньшей мере две столовые ложки. Ингредиент из которого делают изюм — красный виноград, также известный своими доказанными антиоксидантными свойствами.

Если тебе захотелось иметь собственный виноградник, то у тебя еще и всегда будет возможность приготовить вино. Как это сделать в домашних условиях, смотри здесь.

Свекла способна улучшить состав крови, поэтому она тоже повлияет на твою многолетнюю красоту и молодость. Хорошо, что есть свеклу можно не только в борще, этот овощ вкусен во многих блюдах.

Пшено должно быть постоянным гостем на твоей тарелке, ведь оно не только дарит длительную насыщенность, но и помогает сохранить молодость как можно дольше. Врач рекомендует есть пшенную кашу хотя бы два–три раза в неделю.

должно быть постоянным гостем на твоей тарелке, ведь оно не только дарит длительную насыщенность, но и помогает сохранить молодость как можно дольше. Врач рекомендует есть пшенную кашу хотя бы два–три раза в неделю. Сырая или квашеная белокочанная капуста . Когда-то девушки верили, что от капусты будут привлекательные формы. На самом деле от нее ничего не растет, только молодеет. Так что капуста тоже поможет обмануть течение времени.

. Когда-то девушки верили, что от капусты будут привлекательные формы. На самом деле от нее ничего не растет, только молодеет. Так что капуста тоже поможет обмануть течение времени. Зеленый чай. Если ты без ума от вкусного зеленого чая, то приятным бонусом напитка будут его молодильные свойства. Известно, что он способен улучшать обмен веществ.

Если ты без ума от вкусного зеленого чая, то приятным бонусом напитка будут его молодильные свойства. Известно, что он способен улучшать обмен веществ. Апельсин — главный источник витамина C. А еще этот витамин найдешь в сладком перце, который врач тоже рекомендует к употреблению.

Кстати, в каких продуктах и добавках витамина C больше всего мы рассказали в материале.

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