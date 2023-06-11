Эликсир молодости продается в супермаркете! Список продуктов, замедляющих старение

Старение — естественный процесс, который никак не миновать. И все же приятно, когда можно отсрочить и замедлить его, чтобы в 60 выглядеть и чувствовать себя на десять лет моложе.
Обмануть течение времени и сохранить молодость как можно дольше поможет питание. Семейный врач–терапевт Людмила Сердюк дала список продуктов, которые могут замедлить старение.
Врач отметила, что речь идет о продуктах, которые способны оказывать доказанное защитное и стимулирующее действие на наши органы и системы. А именно:
Если тебе захотелось иметь собственный виноградник, то у тебя еще и всегда будет возможность приготовить вино. Как это сделать в домашних условиях, смотри здесь.
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