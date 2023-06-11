Еліксир молодості продається в супермаркеті! Список продуктів, які уповільнюють старішання

Старішання — природний процес, який ніяк не оминеш. Та все ж приємно, коли можна відтермінувати й сповільнити його, щоб у 60 виглядати та почуватися на десять років молодше.

Обманути плин часу й зберегти молодість якнайдовше допоможе харчування. Сімейна лікарка – терапевтка Людмила Сердюк дала список продуктів, які можуть уповільнити старішання.

Список продуктів, які уповільнюють старіння

Лікарка зазначила, що йдеться про продукти, які здатні чинити доведену захисну та стимулюючу дію на наші органи та системи. А саме:

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Чорнослив — потужний антиоксидант, який забезпечує захист організму від старіння. Достатньо ласувати всього трьома-чотирма ягодами на день.

— потужний антиоксидант, який забезпечує захист організму від старіння. Достатньо ласувати всього трьома-чотирма ягодами на день. Родзинки . Тепер ці сухофрукти можна сміливо їсти щодня, лікарка радить вживати щонайменше дві столові ложки.

. Тепер ці сухофрукти можна сміливо їсти щодня, лікарка радить вживати щонайменше дві столові ложки. Інгредієнт, з якого роблять родзинки — червоний виноград, також відомий своїми доведеними антиоксидантними властивостями.

Якщо тобі захотілось мати власний виноградник, то в тебе ще й завжди буде можливість приготувати вино. Як це зробити в домашніх умовах дивись тут.

Буряк здатен поліпшити склад крові, тож він теж вплине на твою довголітню красу й молодість. Добре, що їсти буряк можна не лише в борщі, цей овоч смакує у багатьох стравах.

Пшоно має бути постійним гостем на твоїй тарілці, адже воно не лише дарує тривалу насиченість, а й допомагає зберегти молодість якнайдовше. Лікарка рекомендує їсти пшоняну кашу хоча б два–три рази на тиждень.

має бути постійним гостем на твоїй тарілці, адже воно не лише дарує тривалу насиченість, а й допомагає зберегти молодість якнайдовше. Лікарка рекомендує їсти пшоняну кашу хоча б два–три рази на тиждень. Сира або квашена білокачанна капуста . Колись дівчата вірили, що від капусти будуть привабливі форми. Насправді ж від неї нічого не росте, лише молодіє. Тож капуста теж допоможе обманути плин часу.

. Колись дівчата вірили, що від капусти будуть привабливі форми. Насправді ж від неї нічого не росте, лише молодіє. Тож капуста теж допоможе обманути плин часу. Зелений чай . Якщо ти шаленієш від смачного зеленого чаю, то приємним бонусом напою будуть його молодильні властивості. Відомо, що він здатен поліпшувати обмін речовин.

. Якщо ти шаленієш від смачного зеленого чаю, то приємним бонусом напою будуть його молодильні властивості. Відомо, що він здатен поліпшувати обмін речовин. Апельсин — головне джерело вітаміну C. А ще цей вітамін знайдеш у солодкому перці, який лікарка теж рекомендує до вживання.

До речі, в яких продуктах та добавках вітаміну C найбільше ми розповіли у матеріалі.

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