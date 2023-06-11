Еліксир молодості продається в супермаркеті! Список продуктів, які уповільнюють старішання

Старішання — природний процес, який ніяк не оминеш. Та все ж приємно, коли можна відтермінувати й сповільнити його, щоб у 60 виглядати та почуватися на десять років молодше.
Обманути плин часу й зберегти молодість якнайдовше допоможе харчування. Сімейна лікарка – терапевтка Людмила Сердюк дала список продуктів, які можуть уповільнити старішання.
Лікарка зазначила, що йдеться про продукти, які здатні чинити доведену захисну та стимулюючу дію на наші органи та системи. А саме:
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