Волшебная смесь для больших мышц? Чем вредны протеиновые порошки и когда они действуют

Получать достаточно белка — важно каждому. Это не только залог сытости, но и основа для построения мышц. Если большинству достаточно соблюдать норму, то набирающим массу следует употреблять значительно больше белка.

Самый простой способ увеличить его количество в рационе — начать употреблять протеиновые порошки. Их прелесть состоит в том, что в составе имеется большое содержание легкоусвояемого белка, низкое содержание жира и углеводов.

Столько прелестей удачно используют в маркетинге. Поэтому протеины появляются в мороженом, напитках, сладостях и батончиках. Такие уловки увеличивают количество продаж, а среди покупателей появляются далеко не только профессиональные спортсмены.

Безопасный ли протеиновый порошок? Есть ли смысл использовать его непрофессиональным спортсменам? Все ответы найдешь в материале.

Немного о протеине

Протеин — концентрация легкоусвояемого белка животного или растительного происхождения. Он нужен, чтобы строить и восстанавливать мышцы, помогать костям оставаться крепкими, поддерживать иммунную систему, мозг, сердце и кожу.

Норма белка для большинства взрослых людей — 0,6 – 1 г/кг массы тела. Сбалансированный рацион, где много яиц, молочной продукции, рыбы, мяса, чечевицы и бобов может покрыть эту дневную норму.

Однако на самом деле все индивидуально. Необходимое количество белка высчитывается с учетом возраста, состояния здоровья, образа жизни и количества физических упражнений.

Если, например, ты профессиональный спортсмен, желающий набрать вес, тебе следует употреблять больше белков. Здесь на помощь приходят протеиновые порошки.

Протеиновые порошки для сильных мускулов: как это работает

Согласно исследованиям протеиновые порошки действительно могут помочь росту мышц. Но само употребление дополнительного белка даже не приблизит тебя к телу Шварценеггера.

Мышцы могут расти только в комплексе. То есть, к протеину следует добавить физическую активность, например, силовые упражнения. Если мускулы не тренируются, дополнительный белок ничего не даст.

Когда мы определили, что магии от протеиновых порошков нет и для результата все же придется попотеть в зале, встает вопрос сколько нужно заниматься для хороших форм?

Ученые нашли ответ и на этот вопрос в исследованиях. В них принимали участие здоровые молодые люди без избыточного веса. Все они употребляли протеиновый порошок и занимались спортом, разница была только в количестве.

Кто знимался спортом два-три раза в неделю, получил минимальную пользу и результаты от порошка. Соответственно те, кто тренируется четыре-пять раз в неделю, почувствовали гораздо больший эффект.

Также стало известно, что ни время, ни тип белка не имеют значения. То есть, результат не зависит от того, когда ты не принимаешь порошок — до или после тренировок. Также он не зависит и от вида протеина.

Результат можно получить от правильно подобранного количества силовых нагрузок.

Вред протеиновых порошков

Чистый концентрат белка — звучит привлекательно, не правда ли? Но в магазинной продукции редко встретишь чистый протеин без примесей. Часто в составе встречаются: сахар, ароматизаторы, регуляторы вкуса и витамины.

Навредить человеку может большое количество сахара — привести к скачкам уровня сахара в крови, а также к увеличению веса.

Но больше всего переживаний из-за того, как протеин влияет на сердце. Ведь часто встречаются истории, где спортсмены получают сердечные приступы в тренажерном зале. Могут ли на это влиять дополнительные протеины?

Исследований на этот счет мало. Однако есть эксперимент на мышах. Исследователи кормили мышей едой с высоким содержанием жира. Это делали, чтобы намеренно вызвать накопление бляшек в их артериях. Затем их разделили на 2 группы.

В рацион испытуемых из второй группы добавили втрое больше белка. Она набрала гораздо меньше веса, чем коллеги из первой группы, однако у них было на 30% больше бляшек в артериях.

Результаты не самые лучшие, однако они еще не позволяют обобщить. Наука еще не знает, как долговременное влияние протеиновый порошок может оказать на сердце, почки и т.д.

Но в протеиновых порошках, кроме уже известного воздействия, есть и хорошее. Так, небольшое исследование выявило, что дополнительное количество сывороточного белка может снизить артериальное давление.

Также, у людей, принимавших сыворотку или соевый порошок, наблюдалось уменьшение двух маркеров воспаления в организме.

На самом деле, чтобы увеличить мышцы, одних протеинов и спорта недостаточно. Рацион должен быть полноценным. Читай, как худеньким девушкам набрать мышечную массу.

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