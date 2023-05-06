Волшебная смесь для больших мышц? Чем вредны протеиновые порошки и когда они действуют

Получать достаточно белка — важно каждому. Это не только залог сытости, но и основа для построения мышц. Если большинству достаточно соблюдать норму, то набирающим массу следует употреблять значительно больше белка.
Самый простой способ увеличить его количество в рационе — начать употреблять протеиновые порошки. Их прелесть состоит в том, что в составе имеется большое содержание легкоусвояемого белка, низкое содержание жира и углеводов.
Столько прелестей удачно используют в маркетинге. Поэтому протеины появляются в мороженом, напитках, сладостях и батончиках. Такие уловки увеличивают количество продаж, а среди покупателей появляются далеко не только профессиональные спортсмены.
Безопасный ли протеиновый порошок? Есть ли смысл использовать его непрофессиональным спортсменам? Все ответы найдешь в материале.
Протеин — концентрация легкоусвояемого белка животного или растительного происхождения. Он нужен, чтобы строить и восстанавливать мышцы, помогать костям оставаться крепкими, поддерживать иммунную систему, мозг, сердце и кожу.
Норма белка для большинства взрослых людей — 0,6 – 1 г/кг массы тела. Сбалансированный рацион, где много яиц, молочной продукции, рыбы, мяса, чечевицы и бобов может покрыть эту дневную норму.
Однако на самом деле все индивидуально. Необходимое количество белка высчитывается с учетом возраста, состояния здоровья, образа жизни и количества физических упражнений.
Однако на самом деле все индивидуально. Необходимое количество белка высчитывается с учетом возраста, состояния здоровья, образа жизни и количества физических упражнений.
Если, например, ты профессиональный спортсмен, желающий набрать вес, тебе следует употреблять больше белков. Здесь на помощь приходят протеиновые порошки.
Согласно исследованиям протеиновые порошки действительно могут помочь росту мышц. Но само употребление дополнительного белка даже не приблизит тебя к телу Шварценеггера.
Мышцы могут расти только в комплексе. То есть, к протеину следует добавить физическую активность, например, силовые упражнения. Если мускулы не тренируются, дополнительный белок ничего не даст.
Мышцы могут расти только в комплексе. То есть, к протеину следует добавить физическую активность, например, силовые упражнения. Если мускулы не тренируются, дополнительный белок ничего не даст.
Когда мы определили, что магии от протеиновых порошков нет и для результата все же придется попотеть в зале, встает вопрос сколько нужно заниматься для хороших форм?
Ученые нашли ответ и на этот вопрос в исследованиях. В них принимали участие здоровые молодые люди без избыточного веса. Все они употребляли протеиновый порошок и занимались спортом, разница была только в количестве.
Кто знимался спортом два-три раза в неделю, получил минимальную пользу и результаты от порошка. Соответственно те, кто тренируется четыре-пять раз в неделю, почувствовали гораздо больший эффект.
Кто знимался спортом два-три раза в неделю, получил минимальную пользу и результаты от порошка. Соответственно те, кто тренируется четыре-пять раз в неделю, почувствовали гораздо больший эффект.
Также стало известно, что ни время, ни тип белка не имеют значения. То есть, результат не зависит от того, когда ты не принимаешь порошок — до или после тренировок. Также он не зависит и от вида протеина.
Результат можно получить от правильно подобранного количества силовых нагрузок.
Чистый концентрат белка — звучит привлекательно, не правда ли? Но в магазинной продукции редко встретишь чистый протеин без примесей. Часто в составе встречаются: сахар, ароматизаторы, регуляторы вкуса и витамины.
Навредить человеку может большое количество сахара — привести к скачкам уровня сахара в крови, а также к увеличению веса.
Навредить человеку может большое количество сахара — привести к скачкам уровня сахара в крови, а также к увеличению веса.
Но больше всего переживаний из-за того, как протеин влияет на сердце. Ведь часто встречаются истории, где спортсмены получают сердечные приступы в тренажерном зале. Могут ли на это влиять дополнительные протеины?
Исследований на этот счет мало. Однако есть эксперимент на мышах. Исследователи кормили мышей едой с высоким содержанием жира. Это делали, чтобы намеренно вызвать накопление бляшек в их артериях. Затем их разделили на 2 группы.
В рацион испытуемых из второй группы добавили втрое больше белка. Она набрала гораздо меньше веса, чем коллеги из первой группы, однако у них было на 30% больше бляшек в артериях.
Результаты не самые лучшие, однако они еще не позволяют обобщить. Наука еще не знает, как долговременное влияние протеиновый порошок может оказать на сердце, почки и т.д.
Результаты не самые лучшие, однако они еще не позволяют обобщить. Наука еще не знает, как долговременное влияние протеиновый порошок может оказать на сердце, почки и т.д.
Но в протеиновых порошках, кроме уже известного воздействия, есть и хорошее. Так, небольшое исследование выявило, что дополнительное количество сывороточного белка может снизить артериальное давление.
Также, у людей, принимавших сыворотку или соевый порошок, наблюдалось уменьшение двух маркеров воспаления в организме.
На самом деле, чтобы увеличить мышцы, одних протеинов и спорта недостаточно. Рацион должен быть полноценным. Читай, как худеньким девушкам набрать мышечную массу.
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