Радикулит и другие неприятности: что это за болезнь, какие ее симптомы и методы лечения

Боль в спине может быть разной. Однако порой она становится просто невыносимой, а порой и очень опасной. Поэтому важно знать, не может ли быть это радикулит и что это вообще за заболевание.

Что такое радикулит

Радикулопатия, или радикулит, — это воспаление корешков спинномозговых нервов у человека, сопровождающееся резкими болями, чтобы ограничивают движения.

Заболевание появляется из-за потери формы и эластичности межпозвонковых дисков. В результате этого процесса могут также образоваться грыжи, которые будут давить на нервные корни. Чаще радикулопатию, или же радикулит, обнаруживают в возрасте от 30 до 50 лет.

Радикулит — симптомы

Радикулопатия сопровождается характерными симптомами. Поэтому перед походом к врачу можно проверить себя самостоятельно.

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Министерство здравоохранения Украины выделило несколько ярких симптомов радикулопатии, или радикулита:

боль проявляется сильнее в ноге, чем в пояснице;

боль приобретает постоянный характер и усиливается при сгибании в пояснице и в положении сидя;

во время острого периода боль может усиливаться при любом движении.

Если ты чувствуешь, что все эти симптомы сопровождаются слабостью в мышцах ноги, онемением и расстройствами мочеиспускания, то точно следует как можно скорее обратиться к врачу.

Если больше в спине проходит, но в ноге он еще присутствует, тогда тоже следует обратиться к специалисту. В хронической стадии заболевания может возникнуть слабость и атрофия мышц.

Однако, если боль в ноге не усиливается, перемещается к пояснице, или даже уменьшается, тогда можно попытаться избавиться от болевого синдрома с помощью нескольких упражнений.

Методы лечения радикулита

В любом случае, при наличии боли следует обратиться к специалисту, чтобы исключить вероятность более сложного течения болезни. Врач может начать лечение обезболивающими средствами в комплексе с применением физиотерапевтических процедур.

Если специалист разрешит, можно применить упражнения для облегчения боли в спине, которые рекомендует выполнять Министерство здравоохранения Украины.

Выполнение упражнений может быть достаточно болезненным. Следует избегать сидящего положения и наклонов вперед, но в то же время нужно насколько возможно сохранять активность.

Упражнения для облегчения боли при радикулите

Лечь на пол животом вверх и согнутые ноги положить на стул. Это должно помочь разгрузить спину на время. Можно лечь на живот и положить подушку под таз, чтобы облегчить боль. Сгибай ночью ноги в тазобедренных и коленных суставах, подложив подушку под колени и небольшой валик под поясницу. Лечь на бок и положить валик под поясницу, согнуть ноги, а между коленями положить подушку.

В то же время боль в спине может быть одним из нетипичных признаков еще более серьезной проблемы. Читай, какие необычные симптомы сердечного приступа.

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