Радикуліт та інші неприємності: що це за хвороба, які її симптоми та методи лікування

Біль у спині може бути різним. Однак деколи він стає просто нестерпним, а часом і дуже небезпечним. Тому важливо знати, чи не може це бути радикуліт та що це взагалі за захворювання.

Що таке радикуліт

Радикулопатія, або ж радикуліт, — це запалення корінців спинномозкових нервів у людини, яке супроводжується різкими болями, щоб обмежують рухи.

Захворювання з’являється через втрату форми та еластичності міжхребцевих дисків. У результаті цього процесу можуть також утворитись грижі, які будуть тиснути на нервові корінці. Найчастіше радикулопатію, або ж радикуліт, виявляють у віці від 30 до 50 років.

Радикуліт — симптоми

Радикулопатія супроводжується характерними симптомами. Тому перед походом до лікаря можна перевіритись самостійно.

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Міністерство охорони здоров’я України виділило кілька яскравих симптомів радикулопатії, або ж радикуліту:

біль проявляється сильніше у нозі, ніж у попереку;

біль набуває постійного характеру та посилюється при згинанні в попереку і в положенні сидячи;

під час гострого періоду біль може посилюватись за будь-якого руху.

Якщо ти відчуваєш, що усі ці симптоми супроводжуються слабкістю у м’язах ноги, онімінням та розладами сечовипускання, тоді точно варто якомога швидше звернутись до лікаря.

Якщо більш у спині проходить, але у нозі він ще присутній, теж варто звернутись до фахівця. У хронічній стадії захворювання може виникнути слабкість та атрофія м’язів.

Однак, якщо біль у нозі не підсилюється, переміщається до попереку, або ж навіть зменшується, тоді можна спробувати позбутись больового синдрому за допомогою декількох вправ.

Методи лікування радикуліту

У будь-якому разі за наявності болю варто звернутись до фахівця, аби виключити ймовірність більш складного перебігу хвороби. Лікар може розпочати лікування знеболювальними засобами в комплексі із застосуванням фізіотерапевтичних процедур.

Якщо спеціаліст дозволить, можна застосувати вправи для полегшення болю у спині, які рекомендує виконувати Міністерство охорони здоров’я України.

Виконання вправ може бути досить болючим. Варто уникати сидячого положення та нахилів вперед, але водночас потрібно наскільки це можливо зберігати активність.

Вправи для полегшення болю при радикуліті

Лягти на підлогу животом догори та зігнуті ноги покласти на стілець. Це має допомогти розвантажити спину на деякий час. Можна лягти на живіт та покласти подушку під таз, щоб полегшити біль. Згинати вночі ноги в тазостегнових і колінних суглобах, підклавши подушку під коліна та невеликий валик під поперек. Лягти на бік та покласти валик під поперек, зігнути ноги, а між колінами покласти подушку.

Водночас біль у спині може бути також одним з нетипових ознак ще більш серйозної проблеми. Читай, які незвичні симптоми серцевого нападу.

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