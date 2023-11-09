Радикуліт та інші неприємності: що це за хвороба, які її симптоми та методи лікування

Біль у спині може бути різним. Однак деколи він стає просто нестерпним, а часом і дуже небезпечним. Тому важливо знати, чи не може це бути радикуліт та що це взагалі за захворювання.
Радикулопатія, або ж радикуліт, — це запалення корінців спинномозкових нервів у людини, яке супроводжується різкими болями, щоб обмежують рухи.
Радикулопатія, або ж радикуліт, — це запалення корінців спинномозкових нервів у людини, яке супроводжується різкими болями, щоб обмежують рухи.
Захворювання з’являється через втрату форми та еластичності міжхребцевих дисків. У результаті цього процесу можуть також утворитись грижі, які будуть тиснути на нервові корінці. Найчастіше радикулопатію, або ж радикуліт, виявляють у віці від 30 до 50 років.
Радикулопатія супроводжується характерними симптомами. Тому перед походом до лікаря можна перевіритись самостійно.
Міністерство охорони здоров’я України виділило кілька яскравих симптомів радикулопатії, або ж радикуліту:
Якщо ти відчуваєш, що усі ці симптоми супроводжуються слабкістю у м’язах ноги, онімінням та розладами сечовипускання, тоді точно варто якомога швидше звернутись до лікаря.
Якщо більш у спині проходить, але у нозі він ще присутній, теж варто звернутись до фахівця. У хронічній стадії захворювання може виникнути слабкість та атрофія м’язів.
Однак, якщо біль у нозі не підсилюється, переміщається до попереку, або ж навіть зменшується, тоді можна спробувати позбутись больового синдрому за допомогою декількох вправ.
У будь-якому разі за наявності болю варто звернутись до фахівця, аби виключити ймовірність більш складного перебігу хвороби. Лікар може розпочати лікування знеболювальними засобами в комплексі із застосуванням фізіотерапевтичних процедур.
Якщо спеціаліст дозволить, можна застосувати вправи для полегшення болю у спині, які рекомендує виконувати Міністерство охорони здоров’я України.
Виконання вправ може бути досить болючим. Варто уникати сидячого положення та нахилів вперед, але водночас потрібно наскільки це можливо зберігати активність.
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