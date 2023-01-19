А може початися і в 20 років. Що ти не знав(-ла) про розсіяний склероз та як його розпізнати

Рассеянный склероз — это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. При нем поражается миелиновая оболочка нервных волокон и происходят дегенеративные процессы в самих нейронах.

Рассеянный склероз — это не о потере памяти. Из-за повреждения миелиновой оболочки пострадать могут совершенно разные части тела и рефлексы. Точные причины возникновения рассеянного склероза неизвестны.

Кто находится в группе риска

Как сообщают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, у более чем 2 млн людей в мире диагностируют рассеянный склероз.

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При этом около 80% больных рассеянным склерозом — это женщины в возрасте 20–35 лет. У мужчин средний возраст заболевания составляет 35–45 лет.

Как распознать рассеянный склероз

Фото: Unsplash

Симптомы данного заболевания часто остаются незамеченными на первых стадиях. Среди них:

Усталость.

Трудности при ходьбе.

Проблемы со зрением, такие как размытость зрения.

Раздвоение в глазах.

Проблемы с контролем мочевого пузыря.

Онемение или покалывание в разных частях тела.

Прогрессирующие нарушения чувствительности и/или слабость конечностей.

Проблемы с равновесием и координацией, неуклюжесть.

Проблемы с мышлением, обучением и планированием.

Классификация

Невролог и кандидат медицинских наук Владимир Монастырский рассказывает, что рассеянный склероз чаще протекает волнообразно: с периодами обострения и ремиссии.

Во время обострения возникают новые симптомы, например, нарушение зрения на один глаз — ретробульбарный неврит, двигательные расстройства конечностей, такие как парезы или параличи, нарушение равновесия, расстройства чувствительности, нарушения функции тазовых органов, среди которых недержание или задержка мочи.

Во время ремиссии симптомы полностью или частично регрессируют. Такой тип течения заболевания — самый частый. Его называют ремитирующе-рецидивирующий.

Также есть первично-прогрессирующий рассеянный склероз, симптомы которого с начала болезни только прогрессируют, при этом без стадий ремиссий.

Если заболевание несколько лет протекало с обострениями и ремиссиями, а затем стало прогрессировать — это вторично-прогрессирующее течение, — рассказывает Монастырский.

Диагностика и лечение рассеянного склероза

Рассеянный склероз врач может диагностировать только после МРТ головного мозга. Как правило, лечение направлено на изменение течения болезни и облегчение симптомов.

Основу лечения составляет прием иммунодепрессантов и препаратов гормонального типа. Персональную схему лечения поможет подобрать квалифицированный врач.

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