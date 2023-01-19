А може початися і в 20 років. Що ти не знав(-ла) про розсіяний склероз та як його розпізнати

Розсіяний склероз — це хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи. При ньому уражається мієлінова оболонка нервових волокон та відбуваються дегенеративні процеси у самих нейронах.
Розсіяний склероз — це не про втрату пам’яті. Через пошкодження мієлінової оболонки постраждати можуть зовсім різні частини тіла та рефлекси. Точні причини виникнення розсіяного склерозу невідомі.
Як повідомляють у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, у більше ніж 2 млн людей у світі діагностують розсіяний склероз.
При цьому близько 80% хворих на розсіяний склероз — це жінки віком 20–35 років. У чоловіків середній вік захворювання становить 35–45 років.
При цьому близько 80% хворих на розсіяний склероз — це жінки віком 20–35 років. У чоловіків середній вік захворювання становить 35–45 років.
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Симптоми захворювання часто залишаються непоміченими на перших стадіях. Серед них:
Лікар-невролог та кандидат медичних наук Володимир Монастирський розповідає, що розсіяний склероз частіше протікає хвилеподібно: з періодами загострення та ремісії.
Під час загострення виникають нові симптоми, наприклад, порушення зору на одне око — ретробульбарний неврит, рухові розлади кінцівок, такі як парези або паралічі, порушення рівноваги, розлади чутливості, порушення функції тазових органів, серед яких нетримання або затримка сечі.
Під час ремісії симптоми повністю чи частково регресують. Такий тип перебігу захворювання — найчастіший. Його називають ремітивно-рецидивний.
Також є первинно-прогресивний розсіяний склероз, симптоми якого від початку хвороби лише прогресують, при цьому без стадій ремісій.
Якщо захворювання декілька років протікало із загостреннями та ремісіями, а потім стало прогресувати — це вторинно-прогресивний перебіг, — розповідає Монастирський.
Якщо захворювання декілька років протікало із загостреннями та ремісіями, а потім стало прогресувати — це вторинно-прогресивний перебіг, — розповідає Монастирський.
Розсіяний склероз лікар може діагностувати лише після МРТ головного мозку. Здебільшого лікування спрямоване на зміну перебігу хвороби та полегшення симптомів.
Основу лікування становить прийом імунодепресантів та препаратів гормонального типу. Персональну схему лікування допоможе підібрати кваліфікований лікар.
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