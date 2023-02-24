Понос или что-то серьезнее? Как определить ротавирусную инфекцию у младенца — педиатр о главных отличиях

К сожалению, дети часто болеют. И в раннем возрасте, когда младенец еще не умеет объяснять, что именно у него болит, можно легко спутать симптомы каких-то болезней.

Что делать, если малыш плохо себя чувствует и у него диарея? Причиной может быть ротавирус. Подробнее об этом заболевании рассказала детский педиатр Татьяна Бойко.

Симптомы ротавирусной инфекции

Ротавирус имеет яркие проявления, и перепутать его с жидким стулом у малышей достаточно сложно. Основными симптомами являются:

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Резкое увеличение частоты жидкого стула, который чаще становится водянистым. Он не обязательно будет зеленого цвета или пенистым. Важно, что он очень частый и приводит к потере жидкости и солей.

Боли в животе.

Рвота. Возможна и многократная.

Повышение температуры тела, иногда до 40 °С.

Как результат, обезвоживание организма малыша и потеря полезных солей, ухудшение общего самочувствия, что может привести к потере сознания и другим неприятным последствиям.

Способы заражения

От больного человека фекально-оральным путем.

Через предметы гигиены, продукты и воду, на которых есть ротавирусная инфекция.

Помни, что это заболевание не передается воздушно-капельным путем.

Ротавирус опасен первые пять лет жизни ребенка, и 60% всех диарей вызваны именно этой инфекцией.

Сколько живет ротавирусная инфекция в среде

Заболевание может прожить от 10 до 60 дней в окружающей среде. Если говорить подробнее, то речь о таких сроках:

До 10 дней на игрушках и поверхностях.

До 30 дней на овощах и фруктах.

До 45 дней на натуральных тканях.

До 60 дней в загрязненной воде.

То есть младенцу, который уже умеет ползать или ходить, не так сложно заразиться.

Но до начала самостоятельных перемещений младенец может заразиться только из-за нарушения гигиены родителями или человеком, который за ним ухаживает.

Сроки заболевания и профилактика

Инкубационный период составляет от десяти часов до семи суток. Если говорить в среднем — это одни – трое суток.

Переболевший человек может выделять вирус до 30 дней вместе с фекалиями и рвотой. Поэтому под угрозой могут оказаться все окружающие.

Но этого легко можно не допустить, соблюдая элементарные правила гигиены. Обычное мытье рук после туалета может предотвратить дальнейшую передачу заболевания.

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