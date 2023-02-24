Понос или что-то серьезнее? Как определить ротавирусную инфекцию у младенца — педиатр о главных отличиях

К сожалению, дети часто болеют. И в раннем возрасте, когда младенец еще не умеет объяснять, что именно у него болит, можно легко спутать симптомы каких-то болезней.
Что делать, если малыш плохо себя чувствует и у него диарея? Причиной может быть ротавирус. Подробнее об этом заболевании рассказала детский педиатр Татьяна Бойко.
Ротавирус имеет яркие проявления, и перепутать его с жидким стулом у малышей достаточно сложно. Основными симптомами являются:
Как результат, обезвоживание организма малыша и потеря полезных солей, ухудшение общего самочувствия, что может привести к потере сознания и другим неприятным последствиям.
Как результат, обезвоживание организма малыша и потеря полезных солей, ухудшение общего самочувствия, что может привести к потере сознания и другим неприятным последствиям.
Помни, что это заболевание не передается воздушно-капельным путем.
Помни, что это заболевание не передается воздушно-капельным путем.
Ротавирус опасен первые пять лет жизни ребенка, и 60% всех диарей вызваны именно этой инфекцией.
Заболевание может прожить от 10 до 60 дней в окружающей среде. Если говорить подробнее, то речь о таких сроках:
То есть младенцу, который уже умеет ползать или ходить, не так сложно заразиться.
Но до начала самостоятельных перемещений младенец может заразиться только из-за нарушения гигиены родителями или человеком, который за ним ухаживает.
Инкубационный период составляет от десяти часов до семи суток. Если говорить в среднем — это одни – трое суток.
Переболевший человек может выделять вирус до 30 дней вместе с фекалиями и рвотой. Поэтому под угрозой могут оказаться все окружающие.
Но этого легко можно не допустить, соблюдая элементарные правила гигиены. Обычное мытье рук после туалета может предотвратить дальнейшую передачу заболевания.
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