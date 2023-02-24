Пронос чи щось серйозніше? Як визначити ротавірусну інфекцію у немовляти — педіатриня про головні відмінності

На жаль, діти часто хворіють. І у ранньому віці, коли немовля ще не вміє пояснити, що саме у нього болить, можна легко сплутати симптоми якихось хвороб.

Що робити, якщо малюк погано почувається і має діарею? Причиною може бути ротавірус. Детальніше про це захворювання розповіла дитяча педіатриня Тетяна Бойко.

Симптоми ротавірусної інфекції

Ротавірус має яскраві прояви, і переплутати його з діареєю у малюків досить складно. Основними симптомами є:

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Різке збільшення частоти рідких випорожнень, які частіше стають водянистими. Вони не обов’язково будуть зеленого кольору чи пінисті. Важливо, що вони дуже часті та призводять до втрати рідини та солей.

Болі у животі.

Блювота. Може бути багато разів.

Підвищення температури тіла, іноді до 40 °С.

Як результат, зневоднення організму малюка та втрата корисних солей, погіршення загального самопочуття, що може призвести до втрати свідомості та інших неприємних наслідків.

Способи зараження

Від хворої людини фекально-оральним шляхом.

Через предмети гігієни, продукти та воду, на яких є ротавірусна інфекція.

Пам’ятай, що це захворювання не передається повітряно-крапельним шляхом.

Ротавірус небезпечний перші п’ять років життя дитини. 60% усіх діарей спричинені саме цією інфекцією.

Скільки живе ротавірусна інфекція у середовищі

Захворювання може прожити від 10 до 60 днів у навколишньому середовищі. Якщо говорити детальніше, то йдеться про такі терміни:

До 10 днів на іграшках та поверхнях.

До 30 днів на овочах та фруктах.

До 45 днів на натуральних тканинах.

До 60 днів у забрудненій воді.

Тобто немовляті, що вже вміє повзати чи ходити, не так складно заразитися.

Та до початку самостійних переміщень немовля може заразитися тільки через порушення гігієни батьками або тією людиною, яка його доглядає.

Терміни захворювання та профілактика

Інкубаційний період становить від десяти годин до семи діб. Якщо говорити в середньому — це одна – три доби.

Перехворівши, людина може виділяти вірус до 30 днів разом з фекаліями та блюванням. Тому під загрозою можуть опинитися усі довкола.

Та цього легко можна не допустити, дотримуючись елементарних правил гігієни. Звичайне миття рук після туалету може запобігти подальшому поширенню захворювання.

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