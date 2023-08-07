Не пугайся, все поправимо: что такое розовый лишай и как его лечить

Любые изменения на коже, сыпь или даже зуд могут сильно напугать кого-либо. А диагноз розовый лишай вообще заставить оцепенеть. Но не стоит так быстро пугаться, ведь не все так страшно, как может показаться. Стоит выбрать правильный подход и знать, как лечить розовый лишай.

Что такое розовый лишай

Розовый лишай, или болезнь Жибера, — это инфекционно-аллергическое заболевание, проявляющееся пятнистыми высыпаниями на коже.

Несмотря на то, что болезнь считается инфекционной, она не заразна. В среднем она длится от четырех до шести недель.

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Причины возникновения розового лишая

Несмотря на то, что возбудитель неизвестен, возникновение болезни тесно связывают с переносом инфекционного или вирусного заболевания и снижением иммунинета.

Также способствовать развитию болезни могут следующие факторы:

прием определенных медикаментов (например, стероидов или антибиотиков);

гормональный дисбаланс;

кардинальное изменение климатических условий;

сахарный диабет;

плохо сбалансированное питание;

стресс.

Симптомы розового лишая

Наиболее заметный и основной симптом розового лишая — это сыпь на коже характерного цвета, напоминающая пятна. В большинстве своем их можно увидеть на руках, ногах и туловище.

Также эти участки кожи могут чесаться. Кроме того, у человека может подняться температура тела до 38 градусов и болеть голова. Изредка в некоторых случаях на коже появляются еще и пузырьки.

Как лечить розовый лишай

Несмотря на то, что в основном розовый лишай не требует особого лечения, поскольку он проходит сам через четыре-шесть недель, но все же следует соблюдать определенные правила, которые помогут облегчить течение болезни. Также для максимальной эффективности лечения следует обратиться к врачу, который скорректирует все шаги на пути к здоровой коже.

Рекомендуется пользоваться увлажняющими кремами, чтобы уменьшить зуд и сухость кожи. Также врач может порекомендовать действенные гормональные кремы, если болезнь протекает в более тяжелой форме, чтобы уменьшить воспаление.

Антигистаминные препараты тоже пригодятся тем, кто лечится от розового лишая, ведь они помогают тоже уменьшить зуд, а также предотвращают возникновение раздражения кожи.

Кроме того, следует избегать раздражителей, которые могут натирать кожу и вызвать еще большее ее повреждение. Поэтому в период лечения лучше отдавать предпочтение свободной одежде из натуральных тканей. Использовать в это время агрессивные моющие средства тоже не рекомендуется.

Еще одна рекомендация напоследок — следует избегать прямого солнечного света, чтобы не ухудшить состояние кожи.

А вот обычное поглаживание уличной кошки, посещение бассейна или купание в холодной воде может привести к появлению обычного лишая, который не так просто лечить. Читай, чем лечить лишай у взрослых и детей.

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