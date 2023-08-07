Не лякайся, все можна виправити: що таке рожевий лишай та як його лікувати

Будь-які зміни на шкірі, висипання чи навіть свербіж можуть неабияк налякати будь-кого. А діагноз рожевий лишай взагалі змусити заціпеніти. Та не варто так швидко лякатись, адже не все так страшно, як може здаватись. Варто лише обрати правильний підхід та знати, як лікувати рожевий лишай.

Що таке рожевий лишай

Рожевий лишай, або ж хвороба Жибера, — це інфекційно-алергічне захворювання, що проявляється плямистими висипаннями на шкірі.

Попри те, що хвороба вважається інфекційною, вона не є заразною. У середньому її перебіг триває від чотирьох до шести тижнів.

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Причини виникнення рожевого лишаю

Попри те, що збудник достеменно невідомий, виникнення хвороби тісно пов’язують з перенесенням інфекційного чи вірусного захворювання та зниженням імунітету.

Також сприяти розвитку хвороби можуть наступні чинники:

прийом певних медикаментів (наприклад, стероїдів чи антибіотиків);

гормональний дисбаланс;

кардинальна зміна кліматичних умов;

цукровий діабет;

погано збалансоване харчування;

стрес.

Симптоми рожевого лишаю

Найбільш помітний та основний симптом рожевого лишаю — це висипи на шкірі характерного кольору, що нагадують плями. Здебільшого їх можна побачити на руках, ногах та тулубі.

Також ці ділянки шкіри можуть свербіти. Крім того, у людини може піднятись температура тіла до 38 градусів та боліти голова. Зрідка, у деяких випадках на шкірі з’являються ще й пухирці.

Як лікувати рожевий лишай

Попри те, що здебільшого рожевий лишай не потребує особливого лікування, оскільки він минає сам за чотири-шість тижнів, але все ж таки варто дотримуватись певних правил, які допоможуть полегшити перебіг хвороби. Також для максимальної ефективності лікування варто звернутись до лікаря, який скорегує усі твої кроки на шляху до здорової шкіри.

Тож насамперед рекомендується користуватись зволожуючими кремами, щоб зменшити свербіж та сухість шкіри. Також лікар може порекомендувати дієві гормональні креми у разі, якщо хвороба протікає у тяжчій формі, щоб зменшити запалення.

Антигістамінні препарати — теж стають у пригоді тим, хто лікується від рожевого лишаю, адже вони допомагають теж зменшити свербіж, а також запобігають виникненню подразнення шкіри.

Крім того, варто уникати подразників, які можуть натирати шкіру та викликати ще більше її пошкодження. Тому у період лікування краще надавати перевагу вільному одягу з натуральних тканин. Використовувати у цей час агресивні миючі засоби теж не рекомендується.

Ще одна рекомендація наостанок — слід уникати прямого сонячного світла, щоб не погіршити стан шкіри.

А ось звичайне погладжування вуличної кішки, відвідування басейну або купання у холодній воді може призвести до появи звичайного лишаю, який не так просто лікувати. Читай, чим лікувати лишай у дорослих та дітей.

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