Чим лікувати лишай у дорослих та дітей: пояснюють експерти

Людина постійно живе в оточенні численних невидимих ​​мікроорганізмів: вірусів, бактерій і грибків. Тому важливо розуміти, що ні від грибкових спор, ні від мікробів, ні від вірусів нікуди не сховатися — вони всюдисущі.

Звичайне погладжування вуличної кішки, відвідування басейну або купання в холодній воді може привести до появи лишаю, який не так просто лікувати. Чим лікувати лишай у дорослих та дітей — читай в матеріалі.

Чим лікувати лишай та що це таке

Дитячий дерматолог Олександра Буртин зазначає, що лишай — це дерматологічне захворювання, яке викликається дріжджоподібним грибком роду Malassezia.

Ці мікроорганізми є представниками типової шкірної мікрофлори, трапляються у більшості людей і не викликають розвитку захворювання.

Але під впливом зовнішніх або внутрішніх провокаційних факторів, збудник може трансформуватися з непатогенної форми в патогенну.

Як виглядає різнокольоровий лишай

Плямки неправильної або дещо округлої форми на шкірі обличчя, тулуба, шиї або верхній третині рук. Забарвлення плям може бути як світлішим за колір шкіри, так і темнішим. На світлій шкірі плямки будуть більш коричневі, а на засмаглій — світлішого кольору, в порівнянні з навколишніми ділянками. Висипання висівкоподібного лишаю не вражає слизові оболонки, долоні або ступні, це пов’язано з особливою структурою шкіри на цих ділянках.

Як лікувати лишай у дітей

За словами лікаря, ефективними є зовнішнє застосування кремів, мазі, розчинів або спреїв. Залежно від віку дитини, площі ураження, давності процесу та інших скарг.

Однак якщо лишай виглядає великим або є інші фактори, які тебе насторожують — варто звернутися з дитиною до лікаря, аби той призначив індивідуальне лікування.

Як лікувати лишай в домашніх умовах у дорослих

Дерматолог Катерина Юзвак говорить, що у дорослих лишаї частіше зустрічаються у весняно-літній період. Проявляються вони у вигляді округлих плям, які можуть бути дрібними або великими, покриватись висівкоподібними лусочками та зливатись. Найчастіше розташовуються на спині, грудях, шиї та верхніх кінцівках.

Грибок Malassezia природно присутній на шкірі кожної людини, але за певних умов хвороба теж може з’явитись. Наприклад:

при надлишковому потовиділенні;

жирній шкірі;

зниженні імунної функції.

Зазвичай хвороба протікає безсимптомно, але у деяких людей може бути незначний свербіж, частіше основна скарга — це косметичний дефект. Хвороба не пов’язана з поганою гігієною.

Як діагностувати та лікувати лишай у дорослих

Для діагностики достатньо огляду лікаря. Однак, за словами дерматолога, можна використати пробу Бальцера (при нанесенні йоду уражені ділянки будуть яскравіше забарвлюватись). Лікування різнокольорового лишаю зазвичай включає використання протигрибкових препаратів у вигляді кремів, мазей, які можна купити в аптеках.

Курс лікування може тривати до 2 тижнів, залежно від ступеня висипу. Пероральні протигрибкові препарати використовуються у тих випадках, якщо неефективні місцеві засоби.

Зазвичай шкіра очищується задовільно після лікування, але можливий рецидив, коли відновлюються умови для розмноження Маласезії. В такому випадку лікування необхідно повторити.

А що робити, якщо сімейний лікар звільнився, читай у матеріалі.

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