Чем лечить лишай у взрослых и детей: объясняют эксперты

Человек постоянно живет в окружении многочисленных невидимых микроорганизмов: вирусов, бактерий и грибков. Поэтому важно понимать, что ни от грибковых спор, ни от микробов, ни от вирусов никуда не спрятаться, ведь они — вездесущи.
Обычное поглаживание уличной кошки, посещение бассейна или купание в холодной воде может привести к появлению лишая, который не так просто лечить. Чем лечить лишай у взрослых и детей — читай в материале.
Детский дерматолог Александра Буртын отмечает, что лишай — это дерматологическое заболевание, вызываемое дрожжеподобным грибком рода Malassezia.
Данные микроорганизмы являются представителями типичной кожной микрофлоры, встречаются у большинства людей и не вызывают развития заболевания.
Данные микроорганизмы являются представителями типичной кожной микрофлоры, встречаются у большинства людей и не вызывают развития заболевания.
Но под влиянием внешних или внутренних провокационных факторов возбудитель может трансформироваться из непатогенной формы в патогенную.
По словам врача, эффективно наружное применение кремов, мазей, растворов или спреев. В зависимости от возраста ребенка, площади поражения, давности процесса и других жалоб.
Однако если лишай выглядит большим или есть другие настораживающие факторы — стоит обратиться с ребенком к врачу, чтобы тот назначил индивидуальное лечение.
Дерматолог Екатерина Юзвак говорит, что у взрослых лишаи чаще встречаются в весенне-летний период. Проявляются они в виде округлых пятен, которые могут быть мелкими или крупными, покрываться отрубевидными чешуйками и сливаться. Чаще всего располагаются на спине, груди, шее и верхних конечностях.
Грибок Malassezia естественно присутствует на коже каждого человека, но при определенных условиях может развиться лишай, например:
Обычно заболевание протекает бессимптомно, но у некоторых людей может быть незначительный зуд, чаще основная жалоба — это косметический дефект. Болезнь не связана с плохой гигиеной.
Для диагностики достаточно осмотра врача. Однако, по словам дерматолога, можно использовать пробу Бальцера (при нанесении йода пораженные участки будут ярче окрашиваться). Лечение разноцветного лишая обычно включает использование противогрибковых препаратов в виде кремов и мазей, которые можно купить в аптеках.
Курс лечения может длиться до 2 недель в зависимости от степени сыпи. Пероральные противогрибковые препараты используются в тех случаях, когда неэффективны местные средства.
Курс лечения может длиться до 2 недель в зависимости от степени сыпи. Пероральные противогрибковые препараты используются в тех случаях, когда неэффективны местные средства.
Обычно кожа очищается удовлетворительно после лечения, но возможен рецидив, когда восстанавливаются условия для размножения Малассезии. В таком случае лечение необходимо повторить.
А что делать, если семейный врач уволился, читай в материале.
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