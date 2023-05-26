Чем лечить лишай у взрослых и детей: объясняют эксперты

Человек постоянно живет в окружении многочисленных невидимых микроорганизмов: вирусов, бактерий и грибков. Поэтому важно понимать, что ни от грибковых спор, ни от микробов, ни от вирусов никуда не спрятаться, ведь они — вездесущи.

Обычное поглаживание уличной кошки, посещение бассейна или купание в холодной воде может привести к появлению лишая, который не так просто лечить. Чем лечить лишай у взрослых и детей — читай в материале.

Чем лечить лишай и что это такое

Детский дерматолог Александра Буртын отмечает, что лишай — это дерматологическое заболевание, вызываемое дрожжеподобным грибком рода Malassezia.

Данные микроорганизмы являются представителями типичной кожной микрофлоры, встречаются у большинства людей и не вызывают развития заболевания.

Но под влиянием внешних или внутренних провокационных факторов возбудитель может трансформироваться из непатогенной формы в патогенную.

Как выглядит разноцветный лишай

Пятна неправильной или несколько округлой формы на коже лица, туловища, шеи или верхней трети рук. Окрас пятен может быть как светлее цвета кожи, так и темнее. На светлой коже пятнышки будут более коричневые, а на загорелой — более светлого цвета, по сравнению с окружающими участками. Сыпь отрубевидного лишая не поражает слизистые оболочки, ладони или ступни, это связано с особой структурой кожи на этих участках.

Как лечить лишай у детей

По словам врача, эффективно наружное применение кремов, мазей, растворов или спреев. В зависимости от возраста ребенка, площади поражения, давности процесса и других жалоб.

Однако если лишай выглядит большим или есть другие настораживающие факторы — стоит обратиться с ребенком к врачу, чтобы тот назначил индивидуальное лечение.

Как лечить лишай в домашних условиях у взрослых

Дерматолог Екатерина Юзвак говорит, что у взрослых лишаи чаще встречаются в весенне-летний период. Проявляются они в виде округлых пятен, которые могут быть мелкими или крупными, покрываться отрубевидными чешуйками и сливаться. Чаще всего располагаются на спине, груди, шее и верхних конечностях.

Грибок Malassezia естественно присутствует на коже каждого человека, но при определенных условиях может развиться лишай, например:

при избыточном потоотделении;

жирной коже;

пониженной иммунной функции.

Обычно заболевание протекает бессимптомно, но у некоторых людей может быть незначительный зуд, чаще основная жалоба — это косметический дефект. Болезнь не связана с плохой гигиеной.

Как диагностировать и лечить лишай у взрослых

Для диагностики достаточно осмотра врача. Однако, по словам дерматолога, можно использовать пробу Бальцера (при нанесении йода пораженные участки будут ярче окрашиваться). Лечение разноцветного лишая обычно включает использование противогрибковых препаратов в виде кремов и мазей, которые можно купить в аптеках.

Курс лечения может длиться до 2 недель в зависимости от степени сыпи. Пероральные противогрибковые препараты используются в тех случаях, когда неэффективны местные средства.

Обычно кожа очищается удовлетворительно после лечения, но возможен рецидив, когда восстанавливаются условия для размножения Малассезии. В таком случае лечение необходимо повторить.

А что делать, если семейный врач уволился, читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.