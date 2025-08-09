Корь, Эбола, туберкулез: как распространяются самые опасные болезни мира

В мире есть невидимые враги — инфекционные болезни, которые передаются через окружающие нас предметы, например, дверные ручки или кнопки лифта. Но что на самом деле определяет, насколько быстро распространяется инфекция?

Учёные используют простой показатель — R0 (R-ноль). Этот показатель, указывающий на количество людей, которых может заразить один больной человек, является ключом к пониманию динамики любой эпидемии.

Если R0 больше единицы, болезнь будет распространяться. Если меньше — она угаснет. Но что делает одни болезни настолько заразными, что они способны охватить весь мир, а другие — остаются локальными вспышками? Ответ на эти вопросы дало издание Independent.

Безусловный лидер: корь

С показателем R0 от 12 до 18 корь — одна из самых заразных болезней на планете. Это значит, что один инфицированный человек может заразить до 18 других. За два цикла передачи число больных может вырасти до впечатляющих 342.

Этот вирус передаётся воздушно-капельным путём и настолько вирулентен, что невакцинированный человек может заразиться, просто зайдя в комнату, где инфицированный находился два часа назад. Такая устойчивость в воздухе делает его чрезвычайно трудным для контроля.

К сожалению, за последние годы уровень вакцинации от кори во многих странах снизился, что привело к повторным вспышкам. Дезинформация и сбои в системах здравоохранения, вызванные пандемией COVID и глобальными конфликтами, позволили этой опасной болезни вновь поднять голову.

Другие инфекции с высоким R0, такие как коклюш (R0 от 12 до 17) и ветряная оспа (R0 от 10 до 12), также представляют серьёзную угрозу. Хотя они менее заразны, чем корь, их потенциал распространения остаётся высоким, а последствия могут быть тяжёлыми — от пневмонии и менингита до слепоты и, в некоторых случаях, смерти.

Туберкулез и Эбола могут убивать

С другой стороны, низкий показатель R0 не должен вводить в заблуждение относительно тяжести заболевания. Возьмём, к примеру, туберкулёз (ТБ). Его R0 колеблется от менее чем 1 до 4, что делает его менее заразным, чем корь. Он обычно требует длительного и тесного контакта, поэтому вспышки часто происходят в замкнутых сообществах: семьях, приютах или тюрьмах.

Истинная опасность ТБ заключается не в скорости распространения, а в сложности лечения. Оно требует длительного курса из четырёх антибиотиков, который длится как минимум шесть месяцев. Рост случаев лекарственно-устойчивого туберкулёза делает борьбу с этим заболеванием ещё труднее.

Другой пример, подтверждающий эту закономерность, — вирус Эбола. С показателем R0 от 1,5 до 2,5 он менее заразен, чем корь, поскольку передаётся только при тесном контакте с биологическими жидкостями. Однако его смертность делает его одним из самых страшных заболеваний на планете.

Коллективный иммунитет — наш щит

Анализ этих показателей R0 позволяет понять, что борьба с инфекционными заболеваниями — это не только вопрос индивидуальной осторожности, но и коллективной ответственности.

Защитные меры, такие как иммунизация, играют ключевую роль в создании так называемого коллективного иммунитета.

Когда большинство населения вакцинировано, цепочки передачи вируса прерываются, что защищает самых уязвимых людей, которые не могут быть привиты (например, младенцы, беременные женщины или люди с ослабленной иммунной системой).

Как подчёркивает Дэн Баумгардт из Школы физиологии, фармакологии и неврологии Бристольского университета, угроза любого заболевания зависит от двух факторов: его влияния на организм и скорости распространения.

Понимание этой закономерности — наш важнейший урок для защиты не только себя, но и общества в целом.

