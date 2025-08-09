Кір, Ебола, туберкульоз: як поширюються найнебезпечніші хвороби світу

У світі є невидимі вороги — інфекційні хвороби, які передаються через предмети, що нас оточують, наприклад, через дверні ручки або кнопки ліфта. Але що насправді визначає, наскільки швидко поширюється інфекція?

Вчені використовують простий показник — R0 (R-нуль). Цей показник, що вказує на кількість людей, яких може заразити одна хвора особа, є ключем до розуміння динаміки будь-якої епідемії.

Якщо R0 більше одиниці, хвороба буде поширюватися. Якщо менше — вона згасне. Але що робить деякі хвороби настільки заразними, що вони здатні охопити весь світ, а інші — залишаються локальними спалахами? Відповідь на ці питання дало видання Independent.

Беззаперечний лідер: кір

З показником R0 від 12 до 18, кір є однією з найбільш заразних хвороб на планеті. Це означає, що одна інфікована людина може заразити до 18 інших. За два цикли передачі кількість хворих може зрости до вражаючих 342.

Цей вірус передається повітряно-крапельним шляхом і є настільки вірулентним, що невакцинована людина може заразитися, просто зайшовши в кімнату, де інфікований перебував ще дві години тому. Ця повітряна стійкість робить його надзвичайно складним для контролю.

На жаль, за останні роки рівень вакцинації від кору в багатьох країнах світу знизився, що призвело до повторних спалахів. Дезінформація та порушення в системах охорони здоров’я, спричинені пандемією COVID та глобальними конфліктами, дозволили цій небезпечній хворобі знову підняти голову.

Інші інфекції з високим R0, такі як коклюш (R0 від 12 до 17) та вітряна віспа (R0 від 10 до 12), також несуть серйозну загрозу. Хоча вони менш заразні, ніж кір, їхній потенціал поширення залишається високим, а наслідки можуть бути тяжкими — від пневмонії та менінгіту до сліпоти та, в деяких випадках, смерті.

Туберкульоз і Ебола можуть вбивати

З іншого боку, низький показник R0 не повинен вводити в оману щодо тяжкості захворювання. Наприклад, туберкульоз (ТБ). Його R0 коливається від менш ніж 1 до 4, що робить його менш заразним, ніж кір. Він зазвичай вимагає тривалого та тісного контакту, тому спалахи часто трапляються в обмежених спільнотах: сім’ях, притулках чи в’язницях.

Справжня небезпека ТБ полягає не у швидкості поширення, а у складності лікування. Воно вимагає тривалого курсу з чотирьох антибіотиків, що триває щонайменше шість місяців. Зростання випадків лікарсько-резистентного туберкульозу робить боротьбу з цією хворобою ще складнішою.

Інші приклади, що демонструють цю закономірність — це вірус Ебола. З показником R0 від 1.5 до 2.5 він менш заразний, ніж кір, оскільки передається лише через тісний контакт з біологічними рідинами. Однак його смертоносність робить його однією з найстрашніших хвороб на планеті.

Колективний імунітет — наш щит

Аналіз цих показників R0 дає зрозуміти, що боротьба з інфекційними захворюваннями — це не лише питання індивідуальної обережності, а й колективної відповідальності.

Захисні заходи, такі як імунізація, відіграють ключову роль у створенні так званого колективного імунітету.

Коли більшість населення імунізована, ланцюги передачі вірусу розриваються, що захищає найбільш вразливих людей, які не можуть бути вакциновані (наприклад, немовлята, вагітні жінки або люди з ослабленою імунною системою).

Як підкреслює Ден Баумгардт зі Школи фізіології, фармакології та неврології Брістольського університету, загроза будь-якої хвороби залежить від двох факторів: її впливу на організм та швидкості поширення.

Розуміння цієї закономірності є нашим найважливішим уроком для захисту не лише себе, а й суспільства загалом.

