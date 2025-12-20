Можно ли вернуть цвет седым волосам и основные причины этого процесса

Седые волосы — это не только признак возраста, но и результат сложного взаимодействия генетики, образа жизни и внешних факторов.

В статье Washington Post эксперты объясняют причины поседения, роль стресса и диеты, а также развенчивают мифы о возможности вернуть цвет. Читай в материале, влияющем на седые волосы и можно ли ему вернуть цвет.

Основные причины поседения волос

Поседение происходит из-за потери меланина – пигмента, который придает волосам цвет. Фолликулы волос производят меньше меланина с возрастом, что приводит к появлению седых прядей. Генетика играет ключевую роль: если родители поседели рано, вероятность подобного у детей высока.

По данным дерматологов, европейцы начинают сивиты в среднем в 30 лет, азиаты — в 40, афроамериканцы — в 45. Однако внешние факторы тоже влияют: курение ускоряет поседение на 30%, дефицит витаминов (B12, D, фолиевой кислоты) и минералов (медь.

Стресс – один из главных ускорителей поседения. Исследование показало, что хронический стресс активирует симпатическую нервную систему, истощающую стволовые клетки меланоцитов в фолликулах. Это приводит к быстрой потере пигмента.

Читать по теме Макияж после 60: деликатные шаги для зрелой красоты Каким является современный макияж для зрелой кожи.

Эксперименты на мышах подтвердили: стресс вызывает поседение через неделю, но в некоторых случаях оно обратимо — после устранения стресса цвет может восстановиться.

Стресс не делает волосы седыми навсегда, но ускоряет естественный процесс.

Воздействие диеты на цвет волос

Диета играет роль в предотвращении раннего поседания, но не может полностью его остановить. Дефицит витаминов B12, фолиевой кислоты и биотина, меди, железа и цинка ускоряет потерю меланина.

Продукты, богатые антиоксидантами (ягоды, орехи, зелень), помогают бороться с оксидативным стрессом — свободными радикалами, повреждающими меланоциты. Однако несмотря на все, полностью вернуть цвет невозможно, но уменьшение стресса и соблюдение диеты замедляют процесс.

Раньше мы писали, как овощи замедляют поседение волос — читай в материале, какие продукты нужно для этого употреблять.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!