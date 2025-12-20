Чи можна повернути колір сивому волоссю та основні причини цього процесу

Сиве волосся — це не лише ознака віку, а й результат складної взаємодії генетики, способу життя та зовнішніх факторів.

У статті Washington Post експерти пояснюють причини посивіння, роль стресу та дієти, а також розвінчують міфи про можливість повернути колір. Читай у матеріалі, що впливає на сиве волосся та чи можна йому повернути колір.

Основні причини посивіння волосся

Посивіння відбувається через втрату меланіну — пігменту, який надає волоссю колір. Фолікули волосся виробляють менше меланіну з віком, що призводить до появи сивих пасм. Генетика грає ключову роль: якщо батьки посивіли рано, ймовірність подібного у дітей висока.

За даними дерматологів, європейці починають сивіти в середньому у 30 років, азіати — у 40, афроамериканці — у 45. Однак зовнішні фактори теж впливають: куріння прискорює посивіння на 30%, дефіцит вітамінів (B12, D, фолієвої кислоти) та мінералів (мідь, залізо) також сприяє цьому.

Стрес — один з головних прискорювачів посивіння. Дослідження показало, що хронічний стрес активує симпатичну нервову систему, яка виснажує стовбурові клітини меланоцитів у фолікулах. Це призводить до швидкої втрати пігменту.

Експерименти на мишах підтвердили: стрес викликає посивіння за тижні, але в деяких випадках воно оборотне — після усунення стресу колір може відновитися.

Стрес не робить волосся сивим назавжди, але прискорює природний процес

Вплив дієти на колір волосся

Дієта грає роль у запобіганні ранньому посивінню, але не може повністю його зупинити. Дефіцит вітамінів B12, фолієвої кислоти та біотину, а також міді, заліза та цинку прискорює втрату меланіну.

Продукти, багаті антиоксидантами (ягоди, горіхи, зелень), допомагають боротися з оксидативним стресом — вільними радикалами, які пошкоджують меланоцити. Однак попри все, повністю повернути колір неможливо, але зменшення стресу та дотримання дієти уповільнюють процес.

