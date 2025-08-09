Восстановление за 90 минут: как работает цикл сна

В условиях современного мира, где стресс и нестабильность стали нормой, качественный сон превращается в настоящую роскошь. Однако игнорировать его значение — значит подвергать свое здоровье серьезному риску. Сон — это не просто отдых, а сложный биологический процесс, от которого зависит физическое и ментальное восстановление организма.

Эксперты Cleveland Clinic и Sleep Foundation объясняют, что понимание фаз сна и их важности может помочь улучшить качество жизни.

Какая норма сна

Сколько часов сна необходимо — зависит от возраста. Как отмечает психолог Мишель Дреруп, чем моложе человек, тем больше сна ему нужно.

Хотя для большинства взрослых оптимальной нормой является 7–9 часов, подросткам необходимо спать не менее 8–10 часов. И хотя существуют представления о людях, которым достаточно мало сна, эксперты утверждают, что это крайне редкие случаи.

Даже те, кто считает, что им хватает нескольких часов, чувствовали бы себя гораздо лучше, если бы спали больше. Распределение по возрастным категориям выглядит так: младенцам нужно 12–16 часов, малышам — 11–14, детям дошкольного возраста — 10–13, школьникам — 9–12, подросткам — 8–10, а взрослым и пожилым людям — 7–9.

Какие существуют циклы сна

Наш сон состоит из циклов продолжительностью около 90 минут. За ночь мы проходим от четырёх до шести таких циклов, и каждый из них включает четыре стадии.

Первая фаза — это период засыпания, который длится всего 1–7 минут. Дыхание и сердцебиение замедляются, а мозговая активность начинает снижаться.

Далее наступает фаза легкого сна, которая занимает примерно половину всего времени сна. В этот период температура тела понижается, мышцы расслабляются, а движение глаз прекращается.

Третья фаза — глубокий сон — самая важная для физического восстановления. В это время происходит регенерация тканей, укрепление иммунной системы и консолидация памяти. И, наконец, наступает фаза быстрого сна (REM), примерно через полтора часа после засыпания.

Мозг становится чрезвычайно активным, а большинство мышц временно парализуются. Именно в этот момент мы видим самые яркие сны.

Хотя мы не можем полностью контролировать цикл сна, его качество можно значительно улучшить. Чтобы просыпаться отдохнувшими, стоит придерживаться стабильного режима сна, больше времени проводить на свежем воздухе и избегать алкоголя перед сном. Также важно создать комфортные условия для отдыха — устранить лишний шум и свет, и позаботиться об удобной постели.

