Відновлення за 90 хвилин: як працює цикл сну

В умовах сучасного світу, де стрес та нестабільність стали нормою, якісний сон перетворюється на справжню розкіш. Однак, ігнорувати його значення — значить піддавати своє здоров’я серйозному ризику. Сон — це не просто відпочинок, а складний біологічний процес, від якого залежить фізичне та ментальне відновлення організму.

Експерти Cleveland Clinic та Sleep Foundation пояснюють, що розуміння фаз сну та їхньої важливості може допомогти нам покращити якість життя.

Яка норма сну

Скільки годин сну необхідно, залежить від віку. Як зазначає психологиня Мішель Дреруп, чим молодша людина, тим більше сну вона потребує.

Хоча для більшості дорослих оптимальною є норма 7-9 годин, підлітки повинні спати не менше 8-10 годин. І хоча існують уявлення про “людей, яким достатньо мало сну”, експерти стверджують, що це рідкісні випадки.

Навіть ті, хто вважає, що їм вистачає кількох годин, почувалися б значно краще, якби спали більше. Розподіл за віковими категоріями виглядає так: немовлятам потрібно 12-16 годин, малюкам — 11-14, дошкільнятам — 10-13, школярам — 9-12, підліткам — 8-10, а дорослим та літнім людям — 7-9.

Які існують цикли сну

Наш сон складається з циклів тривалістю близько 90 хвилин. За ніч ми проходимо від чотирьох до шести таких циклів, і кожен з них складається з чотирьох стадій.

Перша фаза — це період засинання, який триває всього 1-7 хвилин. Дихання та серцебиття сповільнюються, а мозкова активність лише починає знижуватися.

Далі настає фаза легкого сну, яка займає приблизно половину всього часу. У цей період температура тіла знижується, м’язи розслабляються, а рух очей припиняється.

Третя фаза — глибокий сон — є найважливішою для фізичного відновлення. Тут відбувається регенерація тканин, зміцнення імунної системи та консолідація пам’яті. І нарешті, фаза швидкого сну настає приблизно через півтори години після засинання.

Мозок стає надзвичайно активним, а більшість м’язів тимчасово паралізуються. Саме в цей час ми бачимо найяскравіші сновидіння.

Попри те, що ми не можемо повністю контролювати цикл сну, його якість можна значно покращити. Щоб прокидатися оновленими, варто дотримуватися стабільного графіка сну, проводити більше часу на свіжому повітрі та уникати алкоголю перед сном. Важливо також створити комфортні умови для відпочинку, усунувши зайвий шум та світло, і подбавши про зручну постіль.

