Похоже на простуду, но есть отличия: два необычных симптома заражения новым штаммом Covid

В Украине впервые зафиксировали новый штамм коронавируса Пирола. Его общие симптомы схожи с обычными коронавирусными, но есть определенные особенности.

Нетипичными симптомами являются сильная мышечная боль в двух участках тела.

Врач-консультант Уильям Вонг рассказал Express, чем отличается штамм Пирола и Эрис от других.

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Признаки нового штамма коронавируса Пирола и Эрис

Уильям Вонг говорит, что сильная боль в плечах и спине может свидетельствовать о заражении новыми вариантами Covid-19.

Штаммы Эрис и Пирола появились в Великобритании 9 и 18 августа соответственно. Пирола также зарегистрировали в Израиле, Дании и США.

Симптомы коронавируса похожи на простуду или грипп, но вдобавок к боли, насморку, чиханию при Covid-19 еще может быть потеря вкуса или запаха. Основными симптомами при штаммах Пирола и Эрис являются боли в мышцах.

Где локализуются мышечные боли при заражении вариантами Pirola и Eris

По словам врача Вонга, мышечная боль может ощущаться по всему телу, но больше всего болят спина и плечи. Эта боль может появляться через несколько недель после начала болезни. Со временем боль становится меньше и проходит.

Но если боль присутствует длительное время и не проходит, это может быть признаком другого заболевания.

Также врач добавляет, что сильная боль в спине, которая отдает в ногу и сочетается с внезапной потерей контроля мочевого пузыря или кишечника, требует срочного вмешательства для оказания неотложной помощи.

Вікна-новини не рекомендуют заниматься самолечением, следует обратиться к своему врачу, рассказать о симптомах, сделать тест на Covid-19 и только потом лечиться, соблюдая рекомендации врача.

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