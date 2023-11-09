Схоже на застуду, але є відмінності: два незвичні симптоми зараження новим штамом Covid

В Україні вже вперше зафіксували новий штам коронавірусу Пірола. Його загальні симптоми схожі, до звичайних коронавірусних, але є певні особливості.

Нетиповими симптомами є сильний м’язовий біль у двох ділянках тіла.

Лікар-консультант Вільям Вонг розповів для Express, чим відрізняється штам Пірола та Еріс від інших.

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Ознаки нового штаму коронавірусу Пірола та Еріс

Вільям Вонг каже, що сильний біль у плечах і спині може свідчити про зараження новими варіантами Covid-19.

Штами Еріс та Пірола з’явилися у Великій Британії 9 та 18 серпня відповідно. Піролу також зареєстрували в Ізраїлі, Данії та США.

Симптоми коронавірусу схожі до застуди чи грипу, але на додачу до болю, нежитю, чханню при Covid-19 ще може бути втрата смаку чи запаху. А основними симптомами при штамах Пірола та Еріс є болі у м’язах.

Де локалізуються м’язові болі при зараженні варіантами Pirola та Eris

За словами лікаря Вонга, м’язовий біль може відчуватися по всьому тілу, але найбільше болять спина та плечі. Цей біль може з’являтися за кілька тижнів після початку хвороби. З часом біль стає меншим та минає.

Але, якщо біль присутні тривалий час і не минає, це може бути ознакою іншого захворювання.

Також лікар додає, що сильний біль у спині, що віддає в ногу та поєднується з раптовою втратою контролю над сечовим міхуром чи кишківником, вимагає термінового втручання для надання невідкладної допомоги.

Вікна-новини не рекомендують займатися самолікуванням, варто звернутися до свого лікаря, розповісти про симптоми, зробити тест на Covid-19 і лише потім лікуватися, дотримуючися рекомендацій лікаря.

Коронавірус зміг мутувати у різні штами, які є агресивнішими. Раніше ми розповідали, що відомо про штам коронавірусу Кракен.

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