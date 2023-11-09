Схоже на застуду, але є відмінності: два незвичні симптоми зараження новим штамом Covid

В Україні вже вперше зафіксували новий штам коронавірусу Пірола. Його загальні симптоми схожі, до звичайних коронавірусних, але є певні особливості.
Нетиповими симптомами є сильний м’язовий біль у двох ділянках тіла.
Лікар-консультант Вільям Вонг розповів для Express, чим відрізняється штам Пірола та Еріс від інших.
Вільям Вонг каже, що сильний біль у плечах і спині може свідчити про зараження новими варіантами Covid-19.
Штами Еріс та Пірола з’явилися у Великій Британії 9 та 18 серпня відповідно. Піролу також зареєстрували в Ізраїлі, Данії та США.
Симптоми коронавірусу схожі до застуди чи грипу, але на додачу до болю, нежитю, чханню при Covid-19 ще може бути втрата смаку чи запаху. А основними симптомами при штамах Пірола та Еріс є болі у м’язах.
За словами лікаря Вонга, м’язовий біль може відчуватися по всьому тілу, але найбільше болять спина та плечі. Цей біль може з’являтися за кілька тижнів після початку хвороби. З часом біль стає меншим та минає.
Але, якщо біль присутні тривалий час і не минає, це може бути ознакою іншого захворювання.
Також лікар додає, що сильний біль у спині, що віддає в ногу та поєднується з раптовою втратою контролю над сечовим міхуром чи кишківником, вимагає термінового втручання для надання невідкладної допомоги.
Вікна-новини не рекомендують займатися самолікуванням, варто звернутися до свого лікаря, розповісти про симптоми, зробити тест на Covid-19 і лише потім лікуватися, дотримуючися рекомендацій лікаря.
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