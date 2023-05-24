Чувствуешь усталость даже после сна? О каком заболевании это может говорить и какие есть “тревожные звоночки”

Мы можем уставать после тяжелого рабочего дня или интенсивных физических нагрузок — это нормально. Также можем чувствовать усталость после активной мозговой деятельности, ведь нужно разгрузиться и отдохнуть.

Но если день для тебя начался несколько часов назад, и ты уже чувствуешь истощение и усталость, а после каких-то нагрузок становится хуже — надо задуматься, все ли хорошо. Возможно, у тебя синдром хронической усталости.

Что такое синдром хронической усталости

Невролог, врач-психиатр Людмила Пидкуймуха рассказала о синдроме хронической усталости (СХУ), какие могут быть причины и симптомы.

По ее словам, синдром хронической усталости — заболевание не до конца выясненной этиологии, существенно ухудшающее качество жизни и функционирования человека. Некоторые люди могут оказаться в группе риска, если есть:

хронический стресс;

эндокринные заболевания;

инфекционные болезни;

генетическая предрасположенность.

Следует заметить, что этот синдром может быть как у женщин, так и у мужчин. А чаще всего наблюдается у людей от 40 лет.

Симптомы синдрома хронической усталости

Больше всего можно заметить снижение активности и способности заниматься обычными делами вследствие постоянного ощущения усталости, которое длится не менее шести месяцев.

Усталость не вызвана физической нагрузкой или видом деятельности, не проходит после отдыха или сна, — говорит врач.

Кроме того, такая усталость существенно усиливается после нагрузки: умственной или физической. Появляются проблемы со сном. Другими жалобами являются:

ухудшение концентрации внимания и памяти;

головные боли (преимущественно напряженного типа);

мышечные и суставные боли;

артериальная гипотензия.

Диагностика синдрома хронической усталости

— Диагностический поиск достаточно сложен, ведь нужно исключить многие заболевания, которые имеют похожую картину: депрессивные расстройства, гипотиреоз, инфекции (например, боррелиоз), иммунодефициты и т.д., — объясняет эксперт.

Для установки диагноза привлекают несколько специалистов, чтобы исключить возможные причины такого состояния.

Как побороть синдром хронической усталости

По словам невролога, специфических лекарств для лечения СХУ на данный момент не разработано. Но важно нормализовать режим сна, его гигиену, иметь рациональное питание, дозированные физические нагрузки и проходить психотерапию. Можно проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы он выписал симптоматическое медикаментозное лечение. Но ни в коем случае не принимать какие-либо лекарства самостоятельно.

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