Здоров'я та краса

Відчуваєш втому навіть після сну? Про яке захворювання це може говорити та які є “тривожні дзвіночки”

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Травня 2023, 07:00
Синдром хронічної втоми: що це таке, симптоми та лікування
Фото: Pexels

Більше новин
хвора дитина
Щоб не заразити інших: коли можна вести дитину в садочок після хвороби
Капкуп
Як встановити CapCut в Україні на IPhone і Android
Агенція оборонних закупівель: що це та як працюватиме
Оборонні закупівлі за моделлю держав-членів НАТО: що відомо про нове рішення Міноборони
привітання з днем народження
Гарні й приємні привітання з днем народження у картинках, віршах і прозі
Дивитись більше

Матеріали по темі

хвора дитина
Щоб не заразити інших: коли можна вести дитину в садочок після хвороби
"Сушка" тіла
Обережно та з лікарем: як зробити “сушку” тіла до літа і на що звернути увагу
Судоми в ногах
Затекла нога або схопила судома? Як допомогти собі позбутися болю — поради невролога
дисморфофобія
Не подобається якась частинка свого тіла? Що таке дисморфофобія та чому від неї страждає Меган Фокс

Відео
0:04:40
Школа у Сумській область зруйнована росіянами

Пережила фашистів, але не росіян… Жахлива історія школи у Сумській області
Карта бойових дій в Україні
Інформаційні маніпуляції росіян та переповнені лікарні: карта бойових дій в Україні 24 травня в режимі онлайн
0:03:17
Музей Григорія Сковороди
Вогонь його не торкнувся навіть! Росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Харкові, але пам’ятник філософу вистояв
0:08:28
Історія евакуаційної бригади з Донецького напрямку: як рятують поранених
Найстрашніше — не довезти! Як працюють медики евакуаційної бригади просто на лінії фронту
0:04:48
Фотографії мирного Маріуполя: військовий видав книгу своїх робіт
Маріуполь, якого вже немає. Військовий видав книгу фоторобіт як пам’ятку померлому місту
0:04:31
обстріл Іларіонівської громади
Будинок зрешечено металічними уламками! Як дніпряни оговтуються після ворожого обстрілу
0:12:00
Що відбувається в Бєлгороді: невже опозиція РФ готова боротися
Опозиція РФ здатна боротися? Мусієнко про те, що відбувається в Бєлгороді зараз
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
F-16 створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав! Українці готуються навчатись на винищувачах
0:04:40
Коли та наскільки виростуть ціни на електроенергію
Втрачено більше половини потужностей! Наскільки можуть зрости ціни на електроенергію
0:09:37
Стабілізаційний пункт на Бахмутському напрямку: як працюють медики
Кожна ніч — пекельна! Робота медиків стабпункту на Бахмутському напрямку без прикрас
Більше відео
Магнітні бурі у травні 2023 – календар небезпечних дат
Читати далі
На нас чекають рясні сонячні спалахи: календар магнітних бур на травень 2023
Нерухомість в Туреччині - які перспективи та можливості дає придбання нерухомості в Туреччині
Читати далі
Нерухомість у Туреччині: перспективи та можливості

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь