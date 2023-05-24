Відчуваєш втому навіть після сну? Про яке захворювання це може говорити та які є “тривожні дзвіночки”

Ми можемо втомлюватися після тяжкого робочого дня чи інтенсивних фізичних навантажень — це нормально. Також можемо відчувати втому після активної мозкової діяльності, адже треба розвантажитися та перепочити.

Але якщо день для тебе почався кілька годин тому, і ти вже відчуваєш виснаження та втому, а після якихось навантажень стає гірше — треба замислитися, чи все добре. Можливо, у тебе є синдром хронічної втоми.

Що таке синдром хронічної втоми

Неврологиня, лікарка-психіатриня Людмила Підкуймуха розповіла про синдром хронічної втоми (СХВ), які можуть бути причини та симптоми.

Отже, за її словами, синдром хронічної втоми — захворювання не до кінця з‘ясованої етіології, яке суттєво погіршує якість життя та функціонування людини. Дехто може опинитися у групі ризику, якщо наявні:

хронічний стрес;

ендокринні захворювання;

інфекційні захворювання;

генетична схильність.

Треба зауважити, що цей синдром може бути як у жінок, так і в чоловіків. А найчастіше спостерігається у людей віком від 40 років.

Симптоми синдрому хронічної втоми

Найбільше можна помітити зниження активності та здатності займатися звичайними справами внаслідок постійного відчуття втоми, яке триває не менш як шість місяців.

Втома не викликана фізичним навантаженням чи видом діяльності, не минає після відпочинку чи сну, — каже лікарка.

Крім цього, така втома суттєво посилюється після навантаження: розумового чи фізичного. З’являються проблеми зі сном. Іншими скаргами є:

погіршення концентрації уваги та пам‘яті;

головні болі (переважно напруженого типу);

м‘язові та суглобові болі;

артеріальна гіпотензія.

Діагностика синдрому хронічної втоми

— Діагностичний пошук доволі складний, адже потрібно виключити багато захворювань, які мають схожу картину: депресивні розлади, гіпотиреоз, інфекції (наприклад, бореліоз), імунодефіцити тощо, — пояснює експертка.

Для встановлення діагнозу залучають кілька спеціалістів, щоб виключити ймовірні причини такого стану.

Як побороти синдром хронічної втоми

За словами неврологині, специфічних ліків для лікування СХВ на цю мить не розроблено. Але важливо нормалізувати режим сну, його гігієну, мати раціональне харчування, дозовані фізичні навантаження та проходити психотерапію. Можна проконсультуватися з лікарем, щоб він виписав симптоматичне медикаментозне лікування. Але в жодному разі не приймати якісь ліки самостійно.

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