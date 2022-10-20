В Киевской области обнаружен возбудитель сибирской язвы: что нужно знать об этой болезни

18 октября в одном из хозяйств Киевской области во время бактериологических исследований козы был обнаружен возбудитель сибирской язвы. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Министерство здравоохранения Украины рассказало подробно, что это за болезнь, какие ее симптомы, пути передачи, лечение и профилактика.

Что такое сибирская язва

Сибирская язва — это острая инфекционная болезнь животных и человека, которую вызывает спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Сибирская язва протекает преимущественно в виде кожной формы, иногда встречается легочная и кишечная.

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Споры опасных бактерий могут находиться в почве в течение длительного времени и активизироваться при нарушении поверхности (например, в результате наводнения, ливня или оползней).

Споры сибирской язвы также могут попасть в желудок животного вместе с травой на пастбищах.

Это заболевание присутствует в большинстве частей света, но сейчас встречается очень редко в виде отдельных вспышек.

Пути заражения сибирской язвой

Человек может инфицироваться сибирской язвой от зараженного животного или от контакта с кожей или шерстью. Особенно следует следить за здоровьем домашних травоядных животных — крупного и мелкого рогатого скота.

Это связано с тем, что животные могут подхватить сибирскую язву через траву, другие корма или во время водопоя.

В зоне наибольшего риска оказываются люди, непосредственно работающие с животными и животными продуктами: костями, шерстью, кожей, мясом.

Пути заражения сибирской язвой:

через поврежденную кожу или слизистые при уходе за больными животными;

при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных;

во время земляных работ;

при приготовлении и употреблении мяса, полученного от больных животных;

через ингаляцию спор;

через укусы насекомых (слепней, мух, комаров).

Однако важно знать, что человек НЕ может заразить сибирской язвой других людей.

Симптомы и протекание сибирской язвы

В среднем инкубационный период болезни длится два-три дня, хотя иногда может доходить до 14 дней.

Заболевание начинается остро. Возникает:

сильная головная боль;

высокая температура (38-40 °С);

общая слабость;

карбункул, быстрое нарастание отека и зуд (при кожной форме);

сильные колющие боли в груди (при легочной форме);

удушье (при легочной форме);

диарея с примесями крови (при кишечной форме);

резкие боли в животе (при кишечной форме);

рвота с примесями крови (при кишечной форме).

Если своевременно начать лечение, то больной выздоровеет. Но заболевание протекает тяжело и может привести к смерти инфицированного.

Поэтому очень важно при малейшем подозрении на сибирскую язву немедленно обращаться к врачу.

Лечение сибирской язвы

Лечение сибирской язвы проводится исключительно в условиях стационара с помощью антибиотиков. Но не стоит заниматься самолечением или профилактикой без консультации врача.

Профилактика заражения сибирской язвой

Минздрав рекомендует соблюдать простые правила, которые могут сохранить твое здоровье и жизнь:

покупай мясо и мясопродукты только в проверенных местах, имеющих лицензию и сертификаты качества;

соблюдай гигиенические нормы;

выполняй ветеринарно-санитарные правила при уходе за животными;

не проводи убой домашнего скота без разрешения ветработников;

прячь трупы животных только в специально отведенных для этого местах;

отдавай меховое и кожевенное сырье на ветконтроль;

контролируй заболеваемость животных;

уничтожай зараженные трупы животных;

прививай животных против сибирской язвы;

проходи экстренную профилактику антибиотиками при контакте с больными животными или сырьем от них.

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