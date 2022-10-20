В Киевской области обнаружен возбудитель сибирской язвы: что нужно знать об этой болезни

18 октября в одном из хозяйств Киевской области во время бактериологических исследований козы был обнаружен возбудитель сибирской язвы. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Министерство здравоохранения Украины рассказало подробно, что это за болезнь, какие ее симптомы, пути передачи, лечение и профилактика.
Сибирская язва — это острая инфекционная болезнь животных и человека, которую вызывает спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. Сибирская язва протекает преимущественно в виде кожной формы, иногда встречается легочная и кишечная.
Споры опасных бактерий могут находиться в почве в течение длительного времени и активизироваться при нарушении поверхности (например, в результате наводнения, ливня или оползней).
Споры сибирской язвы также могут попасть в желудок животного вместе с травой на пастбищах.
Это заболевание присутствует в большинстве частей света, но сейчас встречается очень редко в виде отдельных вспышек.
Человек может инфицироваться сибирской язвой от зараженного животного или от контакта с кожей или шерстью. Особенно следует следить за здоровьем домашних травоядных животных — крупного и мелкого рогатого скота.
Это связано с тем, что животные могут подхватить сибирскую язву через траву, другие корма или во время водопоя.
В зоне наибольшего риска оказываются люди, непосредственно работающие с животными и животными продуктами: костями, шерстью, кожей, мясом.
Пути заражения сибирской язвой:
Однако важно знать, что человек НЕ может заразить сибирской язвой других людей.
Однако важно знать, что человек НЕ может заразить сибирской язвой других людей.
В среднем инкубационный период болезни длится два-три дня, хотя иногда может доходить до 14 дней.
Заболевание начинается остро. Возникает:
Если своевременно начать лечение, то больной выздоровеет. Но заболевание протекает тяжело и может привести к смерти инфицированного.
Поэтому очень важно при малейшем подозрении на сибирскую язву немедленно обращаться к врачу.
Поэтому очень важно при малейшем подозрении на сибирскую язву немедленно обращаться к врачу.
Фото: Getty Images
Лечение сибирской язвы проводится исключительно в условиях стационара с помощью антибиотиков. Но не стоит заниматься самолечением или профилактикой без консультации врача.
Минздрав рекомендует соблюдать простые правила, которые могут сохранить твое здоровье и жизнь:
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