У Київській області виявлено збудник сибірки: що потрібно знати про цю хворобу 

18 жовтня в одному з господарств Київської області під час бактеріологічних досліджень кози було виявлено збудник сибірки. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Міністерство охорони здоров’я України розповіло детально, що це за хвороба, які її симптоми, шляхи передачі, лікування та профілактика.

Що таке сибірка

Сибірка (або сибірська виразка) — це гостра інфекційна хвороба тварин і людини, яку викликає спороутворююча бактерія Bacillus anthracis. Сибірка протікає переважно у вигляді шкірної форми, інколи зустрічається легенева і кишкова.

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Спори небезпечних бактерій можуть перебувати в ґрунті протягом тривалого часу та активізуватись. якщо пошкоджується поверхня (наприклад, під час повені, зливи або зсувів).

Спори сибірської виразки також можуть потрапити в шлунок тварини разом із травою на пасовищах.

Це захворювання присутнє в більшості частин світу, але наразі зустрічається дуже рідко у вигляді окремих спалахів.

Шляхи зараження сибірською виразкою

Людина може інфікуватися сибіркою від зараженої тварини або від контакту зі шкірою чи вовною. Особливо варто слідкувати за здоров’ям домашніх травоїдних тварин — великої та дрібної рогатої худоби.

Це пов’язано з тим, що тварини можуть підхопити сибірку через траву, інші корми або під час водопою.

У зоні найбільшого ризику опиняються люди, які безпосередньо працюють з тваринами та тваринними продуктами: кістками, вовною, шкірою, м’ясом.

Шляхи зараження сибірською виразкою:

через пошкоджену шкіру або слизові оболонки під час догляду за хворими тваринами;

під час оброблення туш, зняття шкіри та поховання трупів загиблих тварин;

під час земляних робіт;

під час приготування і вживання м’яса, отриманого від хворих тварин;

через інгаляцію спор;

через укуси комах (ґедзів, мух, комарів).

Утім, важливо знати, що людина НЕ може заразити сибіркою інших людей.

Симптоми та протікання сибірки

У середньому інкубаційний період хвороби триває два-три дні, хоча інколи може доходити до 14 діб.

Захворювання починається гостро. Виникає:

сильний головний біль;

висока температура (38–40 °С);

загальна слабкість;

карбункул, швидке наростання набряку та свербіж (у разі шкірної форми);

сильні колючі болі в грудях (у разі легеневої форми);

задуха (у разі легеневої форми);

діарея з домішками крові (кишкова форма);

різкі болі в животі (кишкова форма);

блювота з домішками крові (кишкова форма).

Якщо вчасно почати лікування, то хворий одужає. Утім, захворювання протікає важко і може призвести до смерті інфікованого.

Тому надзвичайно важливо за найменшої підозри на сибірку негайно звертатись до лікаря.

Лікування сибірки

Лікування сибірки проводять виключно в умовах стаціонару за допомогою антибіотиків. Утім, не варто займатись самолікуванням чи профілактикою без консультації лікаря.

Профілактика зараження сибірською виразкою

МОЗ рекомендує дотримуватись простих правил, які можуть зберегти твоє здоров’я та життя:

купуй м’ясо та м’ясопродукти лише в перевірених місцях, які мають ліцензію та сертифікати якості;

дотримуйся гігієнічних норм;

виконуй ветеринарно-санітарні правила, доглядаючи за тваринами;

не проводь забій домашньої худоби без дозволу ветпрацівників;

ховай трупи тварин лише у спеціально відведених для цього місцях;

віддавай хутряну та шкіряну сировину на ветконтроль;

контролюй захворюваність тварин;

знищуй заражені трупи тварин;

щеплюй тварин проти сибірки;

проходь екстрену профілактику антибіотиками у разі контакту з хворими тваринами або сировиною від них.

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