Здоров'я та краса

У Київській області виявлено збудник сибірки: що потрібно знати про цю хворобу 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 12:00
Випадок сибірки зафіксований у Київській області: що це і які симптоми
Фото: Pexels

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