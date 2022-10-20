У Київській області виявлено збудник сибірки: що потрібно знати про цю хворобу 

18 жовтня в одному з господарств Київської області під час бактеріологічних досліджень кози було виявлено збудник сибірки. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Міністерство охорони здоров’я України розповіло детально, що це за хвороба, які її симптоми, шляхи передачі, лікування та профілактика.
Сибірка (або сибірська виразка) — це гостра інфекційна хвороба тварин і людини, яку викликає спороутворююча бактерія Bacillus anthracis. Сибірка протікає переважно у вигляді шкірної форми, інколи зустрічається легенева і кишкова.
Спори небезпечних бактерій можуть перебувати в ґрунті протягом тривалого часу та активізуватись. якщо пошкоджується поверхня (наприклад, під час повені, зливи або зсувів).
Спори сибірської виразки також можуть потрапити в шлунок тварини разом із травою на пасовищах.
Це захворювання присутнє в більшості частин світу, але наразі зустрічається дуже рідко у вигляді окремих спалахів.
Людина може інфікуватися сибіркою від зараженої тварини або від контакту зі шкірою чи вовною. Особливо варто слідкувати за здоров’ям домашніх травоїдних тварин — великої та дрібної рогатої худоби.
Це пов’язано з тим, що тварини можуть підхопити сибірку через траву, інші корми або під час водопою.
У зоні найбільшого ризику опиняються люди, які безпосередньо працюють з тваринами та тваринними продуктами: кістками, вовною, шкірою, м’ясом.
Шляхи зараження сибірською виразкою:
Утім, важливо знати, що людина НЕ може заразити сибіркою інших людей.
Утім, важливо знати, що людина НЕ може заразити сибіркою інших людей.
У середньому інкубаційний період хвороби триває два-три дні, хоча інколи може доходити до 14 діб.
Захворювання починається гостро. Виникає:
Якщо вчасно почати лікування, то хворий одужає. Утім, захворювання протікає важко і може призвести до смерті інфікованого.
Тому надзвичайно важливо за найменшої підозри на сибірку негайно звертатись до лікаря.
Тому надзвичайно важливо за найменшої підозри на сибірку негайно звертатись до лікаря.
Фото: Getty Images
Лікування сибірки проводять виключно в умовах стаціонару за допомогою антибіотиків. Утім, не варто займатись самолікуванням чи профілактикою без консультації лікаря.
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