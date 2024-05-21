Справка 157-1/о: где получить, кому и когда она выдается, какие документы для этого нужны

С полномасштабной войной украинцам пришлось столкнуться не только на поле боя со своим врагом, но и с новыми вызовами жизни, в том числе и в бюрократии после ранения. А отсюда и вопрос, что это за справка 157-1/о, зачем она нужна, кому и когда ее могут выдать.

Справка 157-1/о: где получить, кому и когда выдается

Справку 157-1/о выдает медико-социальная экспертная комиссия, сокращенно МСЭК, после проведения экспертизы профессиональной пригодности совершеннолетних лиц с инвалидностью. Ее также называют Выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией.

Документ состоит из двух частей: указанной выписки и справки в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссией. Сохраняется он в течение 50 лет.

В справке указывается следующая информация:

группа инвалидности;

причина инвалидности;

срок установления инвалидности;

заключение об условиях и характере труда;

рекомендованные меры по восстановлению трудоспособности, если таковые имеются.

Выдать справку 157-1/о могут областные, центральные (например, в Киеве), городские, межрайонные и районные МСЭК.

Зачем нужна справка 157-1/о

Этот документ необходим тем лицам, которые, например, получили ранения во время боевых действий и теперь могут получить группу инвалидности.

Со справкой 157-1/о человек может обратиться в социальные службы для осуществления дальнейших выплат и льгот социального назначения, которые он имеет право получить как лицо с инвалидностью. Например, речь может идти о предоставлении пенсии в связи с инвалидностью или единоразовая выплата для военных, получивших ранения во время выполнения боевых задач.

Также данная справка необходима при пересечении государственной границы, поскольку может засвидетельствовать законное основание для выезда.

Как получить справку 157-1/о

Получить справку 157-1/о можно после прохождения МСЭК. Но для этого нужно сначала подготовить соответствующие документы.

Какие документы нужны для прохождения МСЭК:

направление на МСЭК (форма № 088/о);

паспорт или ID-карта с выпиской о регистрации места жительства;

копия идентификационного кода;

копия военного билета или удостоверение офицера;

военно-учетные документы или их копии;

свидетельство о болезни, справка ВЛК или выписка из протокола заседания штатной ВЛК об установлении причинной связи заболеваний, травм;

выписки из амбулаторной карты формы 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного формы 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные заключения профильных областных специалистов;

амбулаторная карта больного.

После прохождения МСЭК комиссия должна заполнить справку 157-1/о в соответствии с инструкцией по заполнению выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией.

Уже готовишься к прохождению МСЭК? Тогда читай, как проходит экспертиза медико-социальной экспертной комиссии, и что о ней нужно знать.

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