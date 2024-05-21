Довідка 157-1/о: де отримати, кому та коли вона видається, які документи для цього потрібні

З повномасштабною війною українцям довелось стикнутись не лише на полі бою зі своїм ворогом, але й новими викликами життя, зокрема й в бюрократії після поранення. А звідси й питання, що це за довідка 157-1/о, навіщо вона потрібно, кому та коли її можуть видати.

Довідка 157-1/о: де отримати, кому та коли видається

Довідку 157-1/о видає медико-соціальна експертна комісія, скорочено МСЕК, після проведення експертизи професійної придатності повнолітніх осіб з інвалідністю. Її також називають Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

Документ складається з двох частин: зазначеної виписки та довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією. Зберігається він протягом 50 років.

У довідці зазначається наступна інформація:

група інвалідності;

причина інвалідності;

строк встановлення інвалідності;

висновок про умови та характер праці;

рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності, якщо такі є.

Видати довідку 157-1/о можуть обласні, центральні (наприклад, у місті Київ), міські, міжрайонні та районні МСЕК.

Навіщо потрібна довідка 157-1/о

Цей документ потрібний тим особам, які, наприклад, дістали поранення під час бойових дій та тепер може отримати групу інвалідності.

З довідкою 157-1/о людина може звернутись до соціальних служб для здійснення подальших виплат та пільг соціального призначення, які вона має право отримати як особа з інвалідністю. Наприклад, може йтися про надання пенсії у зв’язку з інвалідністю чи одноразова виплата для військових, які дістали поранення під час виконання бойових задач.

Також дана довідка потрібна під час перетину державного кордону, оскільки може засвідчити законну підставу для виїзду.

Як отримати довідку 157-1/о

Отримати довідку 157-1/о можна після проходження МСЕК. Та для цього потріюно спершу підготувати відповідні документи.

Які документи потрібні для проходження МСЕК:

направлення на МСЕК (форма № 088/о);

паспорт або ID-картка з витягом про реєстрацію місця проживання;

копія ідентифікаційного коду;

копія військового квитка або посвідчення офіцера;

військово-облікові документи або їхні копії;

свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного зв’язку захворювань, травм;

виписки з амбулаторної карти форми 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форми 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо;

амбулаторна картка хворого.

Після проходження МСЕК комісія має заповнити довідку 157-1/о відповідно до інструкції щодо заповнення виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

Уже готуєшся до проходження МСЕК? Тоді читай, як проходить експертиза медико-соціальної експертної комісії та що про неї потрібно знати.

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