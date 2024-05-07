Які документи потрібні для проходження МСЕК: повний перелік та як проходить експертиза

У Кабінеті міністрів України затвердили перелік документів, які потрібні для проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК). На цій комісії встановлюють ступінь втрати працездатності та інвалідність. Читай детальніше, які документи потрібні на МСЕК — і що ще слід знати.
Про затвердження переліку документів повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я України. Кількість людей, що потребують встановлення інвалідності, на жаль, збільшується під час війни.
Для проходження медико-соціальної експертизи знадобляться такі документи:
Новий перелік документів має зменшити навантаження на людей та скоротити час обробки документів.
Лікарські консультативні комісії подають на експертизу такі медичні документи:
Для військових причини інвалідності, ступінь втрати працездатності встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, яка оформлена довідкою від ВЛК, а також на підставі свідоцтва про хворобу чи протоколу засідання штатної ВЛК.
Ступінь втрати працездатності військових буде встановлюватися комісією після закінчення лікування. Також комісія розроблятиме індивідуальні програми реабілітації.
Пройти МСЕК можна незалежно від місця проживання.
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