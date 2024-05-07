Які документи потрібні для проходження МСЕК: повний перелік та як проходить експертиза

У Кабінеті міністрів України затвердили перелік документів, які потрібні для проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК). На цій комісії встановлюють ступінь втрати працездатності та інвалідність. Читай детальніше, які документи потрібні на МСЕК — і що ще слід знати.

Які документи потрібні на МСЕК — все про проходження комісії

Про затвердження переліку документів повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я України. Кількість людей, що потребують встановлення інвалідності, на жаль, збільшується під час війни.

Для проходження медико-соціальної експертизи знадобляться такі документи:

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паспорт громадянина України (або ID картка з витягом з реєстру територіальної громади);

довідка РНОКПП;

військовий квиток — для чоловіків від 18 до 60 років (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного)/посвідчення про приписку до призовної дільниці/довідка територіального центру та соцпідтримки про перебування на військовому обліку;

для чоловіків від 18 до 60 років (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного)/посвідчення про приписку до призовної дільниці/довідка територіального центру та соцпідтримки про перебування на військовому обліку; для позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах — довідка про перебування у місцях несвободи.

Новий перелік документів має зменшити навантаження на людей та скоротити час обробки документів.

Лікарські консультативні комісії подають на експертизу такі медичні документи:

направлення на медико-соціальну експертизу;

медичні документи про захворювання чи стану пацієнта;

результати лабораторних чи інших досліджень, які підтверджують діагноз;

план медичної, професійної та індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причину інвалідністі;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність на термін чотирьох місяців.

Для військових причини інвалідності, ступінь втрати працездатності встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, яка оформлена довідкою від ВЛК, а також на підставі свідоцтва про хворобу чи протоколу засідання штатної ВЛК.

Ступінь втрати працездатності військових буде встановлюватися комісією після закінчення лікування. Також комісія розроблятиме індивідуальні програми реабілітації.

Пройти МСЕК можна незалежно від місця проживання.

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