Какие документы нужны для прохождения МСЭК: полный перечень и как проходит экспертиза

В Кабинете министров Украины утвердили перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК). На этой комиссии определяют степень утраты трудоспособности и инвалидность. Читай подробнее, какие документы нужны на МСЭК — и что еще нужно знать.
Об утверждении перечня документов сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины. Количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности, к сожалению, увеличивается во время войны.
Для прохождения медико-социальной экспертизы понадобятся следующие документы:
Новый список документов должен уменьшить нагрузку на людей и сократить время обработки документов.
Врачебные консультативные комиссии подают на экспертизу следующие медицинские документы:
Для военных причины инвалидности, степень потери трудоспособности будет устанавливаться из постановления ВЛК, которое оформлено справкой от ВЛК, а также на основании свидетельства о болезни или протокола заседания штатной ВЛК.
Степень потери трудоспособности военных будет устанавливаться комиссией по окончании лечения. Также комиссия разрабатывает индивидуальные программы реабилитации.
Пройти МСЭК можно вне зависимости от места жительства.
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