Какие документы нужны для прохождения МСЭК: полный перечень и как проходит экспертиза

В Кабинете министров Украины утвердили перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭК). На этой комиссии определяют степень утраты трудоспособности и инвалидность. Читай подробнее, какие документы нужны на МСЭК — и что еще нужно знать.

Какие документы нужны на МСЭК — все о прохождении комиссии

Об утверждении перечня документов сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины. Количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности, к сожалению, увеличивается во время войны.

Для прохождения медико-социальной экспертизы понадобятся следующие документы:

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паспорт гражданина Украины (или ID карточка с выпиской из реестра территориальной громады);

справка ИНН;

военный билет — для мужчин от 18 до 60 лет (временное удостоверение военнообязанного)/ удостоверение о приписке к призывному участку/справка территориального центра и соцподдержке о пребывании на военном учете;

для мужчин от 18 до 60 лет (временное удостоверение военнообязанного)/ удостоверение о приписке к призывному участку/справка территориального центра и соцподдержке о пребывании на военном учете; для лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах — справка о пребывании в местах несвободы.

Новый список документов должен уменьшить нагрузку на людей и сократить время обработки документов.

Врачебные консультативные комиссии подают на экспертизу следующие медицинские документы:

направление на медико-социальную экспертизу;

медицинские документы о заболевании или состоянии пациента;

результаты лабораторных или других исследований, подтверждающих диагноз;

план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;

документы, подтверждающие причину инвалидности;

документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность сроком на четыре месяца.

Для военных причины инвалидности, степень потери трудоспособности будет устанавливаться из постановления ВЛК, которое оформлено справкой от ВЛК, а также на основании свидетельства о болезни или протокола заседания штатной ВЛК.

Степень потери трудоспособности военных будет устанавливаться комиссией по окончании лечения. Также комиссия разрабатывает индивидуальные программы реабилитации.

Пройти МСЭК можно вне зависимости от места жительства.

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