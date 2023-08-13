Одеваться, как любимый герой или героиня! Разбираем стиль культового сериала Друзья

Друзья — сериал на все случаи жизни. Он всегда актуален, даже через десятки лет нам интересно и забавно наблюдать за жизнью шести друзей. Она веселая, временами сложная, но каждому понятная, ведь похожие ситуации могли случаться с каждым из нас.

Но этот сериал популярен также потому, что он стильный. За одну серию каждый с героев менял несколько нарядов, Рэйчел могла за 20 минут серии появиться в шести разных образах.

Сериал Друзья можно назвать гидом по моде и трендам 1990-х годов. Ведь костюмеры сериала брали лучшее с эпохи, но правильно внедряли тренды под характер и стиль жизни каждого героя.

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На экране мы можем увидеть популярные тогда белые майки в сочетании с обычными джинсами, платья в бельевом стиле, шлепанцы на платформе, “папины” кроссовки и многое другое. Сегодня мы расскажем о стиле сериала друзья. Ты узнаешь главные элементы гардероба Рэйчел, Моники, Фиби, Росса, Джоуи, Чендлэра, а также как повторить их образы.

Десять сезонов — 20 000 нарядов

Художник по костюмам сериала Дебра Макгуайр рассказала в одном из интервью, что для съёмок она покупала около 75 нарядов в неделю, каждый персонаж носил от двух до десяти нарядов за серию, а всего было выпущено 236 эпизодов. Женщина не может назвать точную цифру, но проводит легкие математические расчеты.

— У нас иногда было девять дней в сценарии, каждому из шести персонажей по костюму — это 54 наряда, плюс примерно три приглашенных звезды и еще 27 костюмов, что составляет 81 костюм в серии! 24 серии за сезон и получается почти 2000, которые умножаем на 10 и получаем 20 000 костюмов за все сезоны, — объясняет Дебра.

Образы для героев сериала были составлены настолько грамотно, что их воссоздают даже сейчас. А мода понемногу возвращаться к культовым девяностым. Некоторые дизайнеры внедряют элементы тех годов в свои коллекции. Давай приступим к разбору стиля Друзей.

Как одеваться в стиле Моники Геллер

В свое время Моника Геллер не дотягивала до звания главной модницы. Но именно сейчас ее гардероб и образы называют олицетворением моды 1990-х.

Моника — чистоплотная, аккуратная, педантичная, работает шеф-поваром, всегда следит за порядком и все контролирует. Это все отображается на ее гардеробе.

Он сосредоточен на базовых предметах с классическими принтами или узорами: платья с цветочным рисунком, одежда с пуговицами, прямые джинсы, комбинезоны, трикотаж и деним.

Кроме того, Моника любит простую, практичную одежду. Она одновременно выглядит аккуратно и элегантно. Ее образы смело можно повторять в повседневной жизни.

Ее фирменным образом можно назвать белую накрахмаленную блузку, джинсы на высокой талии и красную помаду. Это все отдает всегда актуальной американой.

Кстати, Моника любит красный цвет не только в помаде. Она часто появляется в вещах этого цвета: от купальников до красивого вечернего платья.

Поэтому красный — однозначно цвет Моники Геллер.

Одеваться, как любимый герой или героиня! Разбираем стиль культового сериала Друзья / 2 Фотографии

Если проследить за девушкой от первого до последнего сезона. Можем заметить, как меняется ее стиль. В начале сериала она придерживается андрогинного стиля, часто выбирая классические джинсы Mom и облегающий верх, может разбавлять это свободными мужскими рубашками.

С причесок она выбирает каре и пикси, но позже их сменяют натуральные локоны. Иногда она отдает должное моде 1970-х и надевает цветочные платья и юбки, полосатые топы и теплые водолазки с высоким горлом.

Как одеваться в стиле Рэйчел Грин

Повторить образы Рэйчел Грин пытались многие. Она стала главным трендсеттером сериала. В первых сезонах она носила стрижку, которая так полюбилась миллионам, что она даже получила такое название — стрижка Рэйчел. Но впоследствии, с развитием и взрослением персонажа стрижка поменялась.

Рэйчел была богатой девочкой, которая потеряла все и училась жить на самостоятельно заработаные деньги. Сначала она работала официанткой, а потом — в офисе одного из популярных и дорогих брендов Ralph Lauren. Естественно, что стиль героини с годами менялся и ставал все более официальным и изысканным.

В качестве домашней одежды Рэйчел предпочитает джинсовые комбинезоны, oversize-свитшоты, футболки поверх лонгсливов и рубашки с мужского плеча. Но она славится также своими женственными образами, что включают в себя мини-юбки и короткие кроп-топы. Последние очень полюбились девушкам, поэтому закрепились в гардеробе у многих модниц.

Но с карьерным ростом на смену молодежным образам приходят более строгие костюмы. Рэйчел все чаще можно увидеть в блузках, костюмах, сапогах на удобном каблуке.

Волосы всегда в аккуратно укладке, и все больше вещей становятся черного, коричневого или серого цветов. А любимые синие и зеленые остаются в ранних сезонах и появляются реже.

Кстати, не можем не упомянуть, что в рамках коллаборации с кинокомпанией Warner Bros Ralph Lauren выпустили коллекцию одежды, которую посвятили Рэйчел. Ведь в сериале она несколько лет работала в компании, а сам знаменитый дизайнер даже имел камео в одной из серий.

Коллекцию выпустили на 25-летие сериала Друзья, туда коллекцию вошли предметы из линеек Polo и Lauren Ralph Lauren: водолазки, шерстяные свитера, клетчатые и замшевые мини- и миди-юбки и другие. А традиционные деловые образы представлены в виде блейзеров, костюмов в полоску и аксессуаров в духе конного спорта.

Стиль Фиби Буффе из сериала Друзья

Фиби — один из ярких персонажей сериала. Кажется, она везде видит позитив, добрая, защищает права животных. Она кажется странной, но ее все любят.

Стиль Фиби из сериала друзья сочетает в себе элементы бохо и хиппи-эстетики, она всегда выглядит ярко на фоне остальных, которые одеты более “скромно” и “скучно”. Можно сказать, что она носить фестивальные образы в повседневной жизни. А самым ярким элементом гардероба является ее оранжевая шуба. Она — веган, поэтому не носила вещей из настоящей шерсти, но всегда находила им альтернативу.

Также она часто носила чокеры, которые в последние годы обрели новую волну популярности. Вещи ее гардероба имеют необычные текстуры, винтажные костюмы, красочные узоры и много-много различных украшений.

Кстати, не менее интересными и яркими являются прически Фиби. Это и обычные кудри, и собранный хвост, и красивые косы, а также разные пучки. Не обойтись без красивых заколок. Даже стилисты сериала подчеркивали, что с гардеробом Фиби они чаще всего экспериментировали.

Но Фиби может быть и серьёзной. У нее так же есть формальные костюмы, главным элементом которых всегда является длинная юбка.

Стиль Росса Геллера

В коллективе друзей Росс Геллер — это свой ботаник. Он — палеонтолог, занимается преподаванием, поэтому большая часть его гардероба “профессорская” — блейзеры и oversize-рубашки. Он носил слишком свободные джинсы на тот момент, но сейчас они в трендах.

Росс — брат Моники, он также всегда выглядел опрятно, улаживал волосы, носил много твида и вельвета, а также имел заплаты на локтях.

Несмотря на то, что Росс был таким себе книжным червем, он не боялся экспериментировать и меняться. Вспомним только его отбеливание зубов, поход в солярий, розовый свитер или черные кожаные штаны. Часто его эксперименты в стиле не одобряла Рэйчел и подшучивала над ним. Но за смелость ему отдельный плюс.

Стиль Джоуи Триббиани из сериала Друзья

Джоуи постоянно пытался знакомиться с девушками, поэтому он всегда старался выглядеть красиво. В повседневной жизни он носил кожаные куртки, под которыми были заправленные футболки и обтягивающие майки.

Также начинающий актер любил синельные свитера и фланелевые рубашки. Именно эти вещи отображали его сторону актера. Ведь в них он ходил на пробы. Но также есть и другая часть гардероба, которую составляют свитшоты, толстовки и другие спортивные элементы.

Стиль Чендлера Бинга из сериала друзья

Чендлер Бинг — офисный работник, поэтому в его гардеробе много рубашек, галстуков, брюк. Но он не сильно любил свою работу, что сказывается на его внешнем виде: свободные рубашки, закатанные рукава, низко свисающие галстуки.

Чендлер носил много твида, сочетал рубашки с жилетками, что отдавало стилем 1940-х годов. Также носил водолазки, футболки с принтами поверх свитшотов и сочитал свободные рубашки для боулинга вместе с классическими джинсами.

Цветовая палитра его гардероба практически неприметная, сдержанная, вся в винтажном стиле. В повседневной жизни образы героя выглядят элегантно, хотя он и не отличается большой чопорностью как Росс.

Сейчас образы Чендлера Бинга копируют не только парни, но и девушки. Они берут его цветовую гамму, рубашки, свитшоты и другое. Поэтому можно смело экспериментировать.

Все герои сериала Друзья удачно сочетали цвета в своих образах, делавших внешний вид лучше. Ранее мы рассказывали, как правильно подобрать идеальный цвет для своего гардероба.

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